-KOBE BRYANT GELECEK Mİ? İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - NBA'in yıldız oyuncularından Kobe Bryant'ın transferi için görüşmek için ABD'ye giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, görüşmelerin iyi geçtiğini, konunun bu hafta içinde belli olacağını söyledi. THY'nin tarifeli uçağıyla Şikago'dan saat 17.00 sıralarında İstanbul'a gelen Demirören, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının Kobe Bryant'ın transferi konusundaki soruları üzerine, görüşmelerin iyi geçtiğini belirterek, ''Bu hafta içinde belli olur'' dedi.