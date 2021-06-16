Kobani davasında adli kontrol şartıyla tahliye edilen Ayhan Bilgen: Tutuksuz yargılama süreci, duruşmalar bir süre daha devam edecek

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında açılan davada üçüncü duruşmasının ikinci oturumunda yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilen eski Kars Büyükşehir Belediye Başkanı Ayhan Bilgen sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bilgen, “Herkese merhabalar. Tahliyem dolayısıyla arayan, soran herkese teşekkür ediyorum. Tutuksuz yargılama süreci, duruşmalar bir süre daha devam edecek” diye yazdı.

İşte Ayhan Bilgen'in sosyal medya paylaşımı: