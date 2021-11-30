Kobani Davası | Mahkeme heyeti salona 5 saat sonra geldi

HDP eski Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı Kobani Davası’nın 7’inci tur duruşmalarının 2’incisi Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Gazeteduvar'ın haberine göre duruşma periyotları ve adil yargılama ilkesi çiğnendiği gerekçesiyle siyasetçiler ve avukatları tarafından protesto edilen davanın sabah saat 10.00’da başlaması gerekiyordu. Mahkeme heyeti duruşmaya 5 saat sonra geldi.

Reddi Hakim talebi üst mahkemeye taşındı

Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmaya HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Fatma Kurtulan, Murat Çepni, Hüseyin Kaçmaz ve Rıdvan Turan ile HDP Ankara il yöneticileri katıldı.



5 saat sonra duruşmaya gelen mahkeme heyeti, dosyaya eklenen evraklar ile duruşmaya katılmayan siyasetçiler ve avukatların dilekçelerini okudu. Avukatların ve tutuklu siyasetçilerin taleplerini reddeden mahkeme heyeti, Avukat Cihan Aydın’ın ‘reddi hakim’ talebinin bir üst mahkemeye taşınması talebini kabul etti. Bu itirazın Ankara 23’ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti gelecek kararı beklemeden, duruşmayı 2 Aralık Perşembe günü ve daha önce belirlenen periyotlara uygun olarak yapmaya karar verdi.