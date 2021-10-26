Kobani Davası | Avukat Maçoğlu: Tanıklara Demirtaş'ın açıklaması ezberletilmiş

6-8 Ekim 2014’te yaşanan protestolar nedeniyle HDP'li 108 isim hakkında açılan Kobani Davası’nın 5’inci duruşmasının 6’ıncı oturumunda söz alan avukat Kenan Maçoğlu, "Gizli tanık Mahir’in ifadesi 6, Kerem Gökalp’in ifadesi 5 sayfa. Mahir’in ifadesi ve Gökalp’in ifadeleri aynı. Dosyaya koymuş olduğunuz Demirtaş’ın 2014 tarihinde yaptığı Mürşitpınar açıklamasını ezberlemişler ve virgülü virgülüne anlatıyorlar ifadelerinde. Tanıklar nasıl oluyor da 5 yıl önceki açıklamayı unutmamış. De-da yazım yanlışlarına kadar her şeyi aynı söylemişler." dedi.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, dün savunmasını bitiren HDP Parti Meclisi (PM) üyesi Nazmi Gür’ün avukatı Kenan Maçoğlu söz aldı. Mahkemede bir yargılama yapılmadığına dikkati çeken Maçoğlu, “Burada sürekli belgeler sunuyoruz, savunma yapıyoruz ama siz bunlara kulaklarınızı kapatmış, burada oluşturmuş olduğunuz hat üzerine yargılama yapıyor ve müvekkillere soru soruyorsunuz. Burada sorduğunuz sorular ileride kuracağınız hükmü de gösteriyor” diyerek mahkeme heyetinin dün Gür’e yönelttiği sorulara tepki gösterdi.

6-8 Ekim 2014’te yaşanan protestolar nedeniyle HDP eski eş genel başkanları, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21’i tutuklu 108 isim hakkında açılan Kobani Davası’nın 5’inci duruşmasının 6’ıncı oturumu Sincan Cezaevi Kampüsü’nde başladı. Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davaya avukatların yanı sıra HDP milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri katıldı. Sincan Cezaevinde tutulan siyasetçiler duruşma salonunda hazır bulunurken, diğer siyasetçiler ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz yargılanan siyasetçiler ise bulundukları ilerdeki adliyelerde sorun olduğundan SEGBİS’le duruşmaya bağlanamadı.

"Mükerrer klasörlerle yargılama süreci yürüteceksiniz”

Çözüm sürecinde PKK lideri Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmeler ve Kandil’e gidiş gelişlerle ilgili soruların sorulduğunu kaydeden Maçoğlu, “Müvekkile Irak giriş çıkışlarını soruyorsunuz. O kadar ülkeye giriş çıkışları var, sadece Irak giriş çıkışını soruyorsunuz. Sorun bakalım her gün kaç kişi girip çıkıyor Irak'a? Bunları soruyor musunuz? Bu yargılama faaliyeti olağan değil. Bakın Figen Yüksekdağ’ın dosyası geldi, bununla birleştirildi. Onun içinde de bu davada olanlarla aynı belgeler var. Aynı olmasına rağmen ikinci kez yargılama yapılıyor. Aynı dosyalar aynı bilgiler, 6-8 Ekim olaylarına dair soruşturmalar. Siz şu an mükerrer klasörlerle yargılama süreci yürüteceksiniz” ifadelerini kullandı.

"Bu tanıkların 'yaratıldığını' söylüyoruz"

Dosyanın en başından bu yana gizli tanıklara ne şekilde ulaşıldığını sorduklarını hatırlatan Maçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Hala sormadınız. Açık ve net bir şekilde bu tanıkların yaratıldığını söylüyoruz. Demirtaş ve Yüksekdağ ikinci defa tutuklandığında savcı ulaştı bu tanıklara. 2019 Aralık ayında gizli tanık Mahir’i buldu savcı. Tanık koruma kararı gereğince bu tanıkların ifadesi tek başına esas alınamayacağı için açık tanık arayışına girdi. Türkiye’de cezaevlerine tutuklu bulunan tüm itirafçılara gittiler ve itirafçılık yapın dediler. Aralık sonunda Kerem Gökalp’e ulaştılar. Bu ifadeleri okudunuz mu?

Tüm iddianame bu ifadeler üzerine kurulmuş. Bunlar istihbaratın yazıp çizdikleri. Bakın gizli tanık Mahir’in ifadesi 6, Kerem Gökalp’in ifadesi 5 sayfa. Mahir’in ifadesi ve Gökalp’in ifadeleri aynı. Dosyaya koymuş olduğunuz Demirtaş’ın 2014 tarihinde yaptığı Mürşitpınar açıklamasını ezberlemişler ve virgülü virgülüne anlatıyorlar ifadelerinde. Tanıklar nasıl oluyor da 5 yıl önceki açıklamayı unutmamış. De-da yazım yanlışlarına kadar her şeyi aynı söylemişler. Bunlar nasıl oluyor da 2014’teki konuşmasını yazım yanlışlarına kadar aynısını ezbere biliyorlar. Alın okuyun lütfen.

Bundan öte kumpasın belgesi olabilir mi? Bu dosya size tevzi edildi üzerinizde baskı var, yargılamayı hızlandırmanız için baskı var. Bu duruşmada da hareketlerinizden bunu gözlemledik. Ama burada suç işleniyor, siz de buna ortak oluyorsunuz. Tahliye talep etmiyoruz, ‘bu suça ortak olmayın’ diyoruz."

Özgür Gündem'e ziyaret tutukluluk gerekçesi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesine yaptıkları ziyaretin tutukluluk devam gerekçesi yapıldığını belirten HDP MYK Üyesi Alp Altınörs, “AYM'nin, gazetenin kapatılmasına dair ihlal kararı var. Hangi gerekçeyle beni suçluyorsunuz” diye sordu.

Davada tutukluluk incelemesine dair savunma yapan HDP MYK Üyesi Alp Altınörs, “İki duruşma arası dönemde önemli bir gelişme yaşandı. Afganistan’da Kabil şehri Taliban çetelerine verildi. Tıpkı 2014’te Musul’un IŞİD’e teslim edildiği gibi. Yine Amerika tarafından teslim edilmişti. Tüm dünya bir kez daha halkların şeriatçı barbarlıktan duydukları korkuya tanıklık etmişlerdir. Mutlaka izlemişsinizdir, ama bu davanın da heyeti olduğunuzdan mutlaka daha dikkatli izlemişsinizdir. Çünkü bu davada yargılama konusu yaptığınız 2014’te yine Musul’da yaşanan vahşetlerin aynısıydı. İnsanlar Taliban zulmünden kaçmak için uçakların tekerleklerine asıldılar. Yeni doğan bebekleri, Amerikan askerlerine verdiler. Bu böyle bir vahşet. Afganistan sınırlarını aşıp binlerce kilometre yürüyerek aşarak Türkiye’ye gelen sığınmacı insanları gördük. Binlerce kilometre yürüdüler, çünkü zulmünden kaçıyorlardı” ifadelerini kullandı.

"IŞİD’e karşı çağrı yapmak müebbet hapis cezasının istenmesine neden oldu"

Yargılamanın herkesten önce IŞİD'e cesaret verdiğine dikkati çeken Altınörs, “Zira burada IŞİD’e karşı çağrı yapmak müebbet hapis cezasının istenmesine neden oldu. Şu da çok dikkat çekicidir; 6-8 Ekim’de yaşanan ölümlere dair IŞİD’e dair bir soruşturma yapılmış değil. Hükümet o süreçte neden IŞİD’e karşı kurulan koalisyona dahil oldu. HDP’nin bu çağrısının makul bir gerekçeye dayandığını hükümetin bu adımları da teyit etmektedir aslında. Burada IŞİD’e karşı çağrı yapan bizlerin değil; IŞİD'e yol verip Suruç'ta 33 gencin katledilmesine, Ankara’da 103 barış güvercinin bombalanmasına seyirci kalanların hesap vermesi gerekiyordu” diye belirtti.

"TCK’daki tüm suçları getirip 3 tweete sığdırmaya çalışıyorsunuz"

Tutukluluk deva gerekçelerinin “evlere şenlik” olduğunu söyleyen Altınörs, “Bize yöneltilen suçlamalara dair delil yok. Kimi öldürmüşüm, hangi suçu gizlemişim, kime nerede yakalanmamak amacıyla insan öldürmüşüm? Devletin ülke bütünlüğü bozma. Ne zaman, nerede bunun delili. Sırf HDP MYK üyesiyiz diye müebbet hapsimizi istiyorsunuz. Yasal bir partinin üyesi olmak müebbetlik olmuş haberimiz yok. 3 tweetle 37 kişinin öldürüldüğünü iddia ediyorsunuz . TCK’daki tüm suçları getirip 3 tweete sığdırmaya çalışıyorsunuz, sığar mı, sığmaz. Benim bu dosyada görebildiğim yegane hile, bize karşı olan hiledir. Hangi yolu kesmişiz, hangi gece vakti, nereyi yağma etmişim ben. Bunların hiçbiri yok bu dosyada. 6-10 Ekim günlerinde ben hep Ankara’daydım nasıl oluyor da hiç alakam olmayan bu suçlardan sorumlu tutuluyorum. 4’üncü yargı paketiyle katalog suçlarda bile somut delil getirilmesi şartı getirilmesine rağmen siz hala bizi suçsuz delilsiz tutuyorsunuz. Sadece AİHM kararlarını değil çıkan yasaları da uygulamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"Basın özgürlüğünü savunmak ne zamandan beri suç oldu"

Tutuklanmasına gerekçe yapılan hususlara da değinen Altınörs, “Tutuklama gerekçelerine bakın. Kapatılan Özgür Gündem gazetesine dayanışma ziyaretinde bulunmuşuz. Bu nasıl oluyor da tutuklamaya gerekçe yapılıyor. İlk sırada da o var. Basın özgürlüğünü savunmak ne zamandan beri suç oldu. 37 kez müebbetle yargılandığım bu dosyayla bunun ne alakası var. Ayrıca Anayasa Mahkemesi tam da bu ziyaretle ilgili gazetenin kapatılmasına dair düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırıdır dedi. Siz daha hangi gerekçeyle beni suçluyorsunuz. Ama siz muhtemelen bir sonraki tutuk devam gerekçesine aynısını koyacaksınız. Bir diğer tutuk cevap gerekçesi Ankara Etimesgut’ta katledilen Barış Çakan’la ilgili attığım tweet tutuklama devam gerekçesi yapıldı. Çakan’ın katledilmesi değil, bunu yazmak suç olmuş. Bu tweette ne var. Vurmadılar mı vurdular. Öldürülmesi sorun değil de bunu gündeme getirmek mi suç oluyor. Bu suçun adı da ‘algı yapılmak’ olarak yazılmış ki böyle bir suç tanımı TCK’da yok” şeklinde konuştu.

"Bu dosyadan beraat edeceğimden hiçbir şüphem yok"

"Bu suçlamaların şahsımla illiyet bağı kuran hiçbir şey yok ki. Bakın bunun politik bir kurgu olduğunu emniyetin yazdığı yazıda ortaya koyuyor zaten. Her davada haklılığımızı savunmaya devam edeceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Bu dosyadan beraat edeceğimden hiçbir şüphem yok ama bu tutuklama süreci peşinen bir infaza dönüşmüş durumda.”