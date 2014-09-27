Kobani çevresinde IŞİD'e saldırı



PYD sözcüsü Nevaf Halil, IŞİD hedeflerinin vurulduğunu doğruladı. AFP ajansına konuşan Halil, bu saldırılar sonucunda IŞİD'e ait tankların imha edildiğini söyledi. "IŞİD'e karşı savaşan uluslararası koalisyonu memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Nevaf Halil son saldırının IŞİD'in elinde tuttuğu Alişer köyünü hedef aldığını belirtti.

Uluslararası koalisyonun ayrıca Suriye'nin Humus, Minbec ve Tabka'da da IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

İran ordusu, sınıra yaklaşması halinde IŞİD’i Irak egemenlik sahasına girerek vuracaklarını açıkladı. Irak Kara Kuvvetleri Komutanı General Ahmed Rıza Pürdestan İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada “Eğer terörist grup (IŞİD) sınırımıza doğru yaklaşacak olursa Irak sahasının içine doğru saldırıda bulunacağız ve sınıra yaklaşmalarına izin vermeyeceğiz” dedi. IŞİD Bağdat'ın kuzeyindeki, İran'a sınır olan Diyala bölgesini elinde tutuyor.