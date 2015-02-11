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Dünya

Kobanê’den sonra hedef Tel Abyad

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan, IŞİD’in kontrolündeki Tel Abyad, örgütün fiili başkenti Rakka’ya 100 km uzaklıkta

11 Şubat 2015 10:45

YPG ve Peşmerge güçleri, Kobanê’den sonra bu kentin doğusunda yine Türkiye sınırındaki Tel Abyad’a yöneliyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısına düşen IŞİD’in kontrolündeki Tel Abyad, örgütün fiili başkenti Rakka’ya 100 km uzaklıkta.

PKK bağlantılı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve Peşmerge güçleri, Irak-Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısındaki Kobanê’ye yönelik dört aylık kuşatmasını kırdıktan sonra, bu kez Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad’a yöneldi. IŞİD’in fiili başkenti Rakka’ya bir saat uzaklıktaki Tel Abyad’da Kürtler ve Araplar yaşıyor.

 

'Savaş uzun sürecek'

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, önceki gün yaptığı açıklamada “Kobanê’den sonra sıradaki savaş Tel Abyad. Kürtler ve Rakka Devrimcileri Tugayı pazartesi günü Rakka sınırına vardı” dedi. Rakka’dan Nail Mustafa isimli bir aktivist ise AFP ajansına yaptığı açıklamada Tel Abyad çevresindeki köylerde çatışmaların başladığını, insanların Türkiye sınırına doğru kaçtığını söyleyerek “Tel Abyad IŞİD için çok önemli. Örgüt, bölgede tüneller kazdı. Kasabanın dış mahallerine tahkimatlar inşa etti. Savaş uzun sürecek. Bu daha başlangıç” dedi.

Önceki akşam Tel Abyad’da duyulan ve dakikalarca süren silah sesleri Türkiye tarafında tedirginliğe yol açarken, sınır hattında güvenlik önlemleri alındı. Dün de ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait uçaklar Tel Abyad’ın güneyinde bulunan IŞİD hedeflerini vurdu. Öte yandan geçtiğimiz ay koalisyondan ayrılan Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeniden IŞİD’e yönelik saldırılara katılacağı açıklandı.

 

‘IŞİD militanları Türkiye’ye kaçtı’

 

IŞİD’den firar eden teröristlerin Türkiye’ye ya da ‘rakip örgüt’ Suriye’nin El Kaide kolu El Nusra’nın kontrol ettiği bölgelere kaçtığı iddia edildi. ‘Rakka Sessizce Katlediliyor’ isimli gruptan aktivistler, Independent gazetesine IŞİD’in firarlar nedeniyle Rakka’da kontrolü arttırdığını söyledi. Aktivistlerden biri, firar edenlerin çoğunun intihar bombacısı olarak görevlendirilmiş kişiler olduğunu belirtti.

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