Kobanê'de ölü sayısı 800'ü geçti

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem grubu Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kobani kentinde altı haftadır süren çatışmalarda yaklaşık 500 IŞİD militanıyla 300'den fazla Kürt milisin öldürüldüğünü açıkladı. Grup daha önce ABD öncülüğündeki hava saldırılarında ise çoğu IŞİD militanı olmak üzere 550 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Gözlem grubu, çatışmalarda 21 de sivilin can verdiğini ve onbinlerce sivilin de Türkiye’deki mülteci kamplarına kaçtığını belirtiyor.

Amerika’nın Sesi radyosunun haberine göre, ABD savaş uçakları pazar günü de Kobanê’deki IŞİD hedeflerini bombalamaya devam etti.

Öte yandan Peşmerge güçleri Irak’ın kuzeyindeki Zumar kasabasını yoğun çatışmaların ardından IŞİD militanlarından geri aldı. Bir Kürt istihbarat yetkilisi, peşmergelerin bir dizi koalisyon hava saldırısının ardından Musul yakınlarındaki Zumar ve çevresindeki köyleri geri aldığını açıkladı.