Kobanê sınırını geçenlere destek verenlere sert müdahale

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kobanê kentinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile PYD arasındaki çatışmalar Kurban Bayramı'nda da devam ederken, Kobanê’ye geçmek isteyenlere asker müdahale etti.

IŞİD’in Suriye’nin Rojava bölgesi Kobanê kentine yönelik saldırı 20. güne girerken, kentin her 3 tarafında da şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Kent merkezine 1 kilometre yaklaşan IŞİD kent merkezine top atışları yaparken YPG ise IŞİD üyelerine saldırılar düzenliyor. Yaşanan şiddetçi çatışmalarda çok sayıda IŞİD üyesinin öldürüldüğü öğrenilirken bazı YPG üyelerinin de yaralandıkları öğrenildi. Yaralanan YPG’liler ambulanslarla sınır kapısından Suruç Devlet Hastanesi’ne götürüldüler.

Kentte yaşanan çatışmaların sesleri Suruç’un sınır köylerinde duyulurken, atılan top atışlarından yükselen dumanlar ise çok rahat bir şekilde görülüyor. Yaşanan çatışmalardan dolayı Türkiye’nin birçok yerinden Kobanê’ye destek amacıyla Suruç’a gelmek isteyenlerin geçişine ise güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi ve önleri Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde kesildi.

Otobüslerle geçişe izin verilmemesi üzerine vatandaşlardan bazıları yayan Suruç’a geldiler. Suruç’a çok sayıda asker ve polis takviyesi de olurken, asker basın mensupları ve heyetler ile görevliler dışında kimsenin Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınına yaklaşmasına izin vermiyor. Suruç’un sınır köylerinde ise insanların bekleyişleri sürerken, Kobanê tarafında tellerin yanında bulunan insanlara da su ve ekmek götürüyor.

Öte yandan Öğle saatlerinde sınır hattında toplanan bir grup, Kobanê'ye geçmek istedi. Kalabalıkta bulunan bazı kişiler sınır tellerini aşarak Kobanê’ye geçti. Bu sırada güvenlik güçleri de sınır hattına geldi ve uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığı zırhlı araçlardan biber gazı sıkarak dağıttı. Yaşanan bu olay sonrası sınır hattında zırhlı araçlarla önlemler artırıldı.

Tezkerenin kabul edilmesiyle Suruç’un Kobanê sınırına askeri sevkiyat yapılırken, jandarma ise toplumsal olaylara ve olası saldırılara karşı uzun namlulu makineli silahlarla bölgeyi gözetliyor. Asker sınıra yakı yerde mevziler kazarak siper halinde eller tetikte beklerken olası olaylara karşı çok sayıda 112 Ambulansı da sınıra yakın yerde bekletiliyor.