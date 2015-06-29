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Kobanê sınırına tank takviyesi

Tüm sınır hattı boyunca güvenlik tedbirleri arttırılırken, Türk jetleri de kırmızı alarm durumuna geçti

29 Haziran 2015 22:02

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin Kobanê sınırındaki askeri varlığını artırdı. Bugünkü kritik MGK toplantısının hemen öncesinde sınıra tank takviyesi yapıldı.

Türkiye 'nin, Suriye'nin sınıra yakın bazı bölgelerine askeri olarak müdahale etmesi tartışmaları sürerken ilginç bir gelişme yaşandı ve TSK, Suriye'nin Kobani sınırına tank takviyesi yaptı. Tüm sınır hattı boyunca güvenlik tedbirleri arttırılırken, Türk jetleri de kırmızı alarm durumuna geçti.

Milli Güvenlik Kurulu'nun, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantısı öncesinde askeri araçların sınıra takviye olarak gitmesi ise dikkat çekti.

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