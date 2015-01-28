Kobanê kutlamasına müdahale eden polis, belediye başkanı hastanelik etti

Kobanê'nin YPG'nin eline geçmesini kutlayan Van'ın Muradiye ilçesindeki gruba müdahale eden polis Muradiye Belediye Eş Başkanı Safure Güneş'i hastanelik etti.

Kobanê'nin IŞİD çetelerinden kurtarılışını kutlamak amacıyla Van'ın Muradiye ilçesinde belediye binası önünde şölen düzenlendi.



Yüzlerce vatandaşın katıldığı kutlamada polisler açılan pankartların ve posterlerin kapatılmasını istedi. Vatandaşların bunu kabul etmemesinin ardında olaylar çıktı. Öcalan posterleri açılınca polis müdahale etti.



Müdahale sırasında başına cop isabet eden Muradiye Belediye Eş Başkanı Safure Güneş hastanelik oldu. Güneş, beyin kanaması şüphesiyle Van Bölge Araştırma Hastaneye kaldırılıp müşaade altına alındı.

'Yerde olmasına rağmen vurdular'

Hastanenin önünde toplanan Muradiye HDP ve DBP yöneticileri açıklamada bulundu. Dünyanın her yerinde şu anda kutlama yapıldığını belirten DBP Muradiye Eş Başkanı Hicran Arpa, "Sadece bir eğlenceydi düzenlendi. Her zaman olduğu gibi farklı gözle bakıldı olaya, bizim halkımız orda halay çekerken bayana yönelik şiddet uygulandı. Çok kötü bir şiddetti hem de. Safure başkan ve ben öndeydik. Bizzat komiser aynen bize şunu söyledi: 'Eğer dağılmazsanız size müdahale etmek zorundayız.' Biz de dağılmıyoruz dedik, herhangi yasa dışı bir şey yapmıyorduk çünkü. O zaman dedi 'ben de kaymakamlığın bana verdiği yetkiden dolayı size müdahale edeceğim' ve direkt Safure başkanın kafasına copla indirdi. Yerde olmasına rağmen halen müdahale ediyorlardı." diye konuştu.

'Çekemediler, vicdanları ya da şerefleri yok'

Başkanın yerde baygın olmasına rağmen şiddet uygulandığını belirten Arpa, bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını ifade etti. Arpa, "Gençlerimizden hiçbirinden ses çıkmadı. Önceden şunu diyorlardı, 'işte taş attılar, binayı yıktılar, arabayı kırdılar o yüzden müdahale ettik' ama bugün hiçbir şey olmadan, direkt oradan keyfiyetten sert bir şekilde başkanımıza şiddet uygulandı. Bizden yana hiçbir müdahale olmadı. Çekemediler. Kobanê'nin zaferiydi, insanlık zaferiydi, namus zaferiydi, bunu çekemeyen insanların vicdanı yoktur ya da şeref yoktur, herkese göre de öyledir." şeklinde konuştu.

Hastanede yapılan açıklamada eş başkanın durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu olacağı belirtildi.