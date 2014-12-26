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Kobanê eylemlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan muhabire tahliye

Erzurum’da Kobanê eylemlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mensur Küçükkarga tahliye oldu

26 Aralık 2014 20:24

Erzurum’un Hınıs ilçesinde Kobané eylemlerine katıldığı ileri sürülerek tutuklanan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mensur Küçükkarga bugün gerçekleştirilen ilk duruşmanın ardından tahliye edildi.

Bianet'te yer alan habere göre, Kobané eylemine katıldığı iddiasıyla tutuklanan 12 kişinin davası Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Aralarında Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Mensur Küçükkarga’nın da bulunduğu 12 kişi, tutuklu kaldıkları Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nden telekonferans sistemiyle savunmalarını gerçekleştirdi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti DİHA Muhabiri Küçükkarga ve Selami Üstündağ’ın tahliyesine, 10 kişinin ise tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 12 Şubat 2015’e erteledi.

Ne Olmuştu?

Erzurum’un Hınıs İlçesi’nde Kobanê eylemlerine katıldığı ileri sürülen DİHA Ajansı muhabiri ve Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisi Mensur Küçükkarga 21 Ekim’de  tutuklanmıştı. Palandöken İlçesi’ndeki evinden gözaltına alınarak tutuklanan Küçükkarga  Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

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