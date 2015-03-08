Kobanê eylemlerinde vurulan gencin linç görüntüleri ortaya çıktı!

İzmir'de, Kobanê protestoları sırasında, silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekrem Kaçaroğlu'nun, ağır yaralı halde yerde yattığı sırada, bir grubun linç girişiminin polis kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı. Bu görüntüler, haklarında ömür boyu hapis cezası istenen sanıklar K.A., M.K., R.A. ve S.D.'nin yargılanacağı dava dosyasına girdi.

Tayla Yıldırım’ın DHA’da yer alan haberine göre, geçen yıl 7 Ekim'de, Kobanê'ye yönelik IŞİD saldırılarını Bornova'da protesto eden gruba polis ekipleri müdahale bulundu. Bu sırada 38 yaşındaki Ekrem Kaçaroğlu, kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Kanlar içinde yerde yatan Kaçaroğlu'na daha sonra, eylem yapanlara tepki gösteren ve bazıları kurt işareti yapan gruptaki kişiler saldırıp, dövdü. Ağır yaralanan ve Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ekrem Kaçaroğlu, 10 Ekim'de hayatını kaybetti.

TOMA'daki kameralar görüntüledi

Olayın ardından araştırma yapan polis, TOMA'nın üzerindeki kameralardan çekilen görüntülerden Ekrem Kaçaroğlu'na saldırdıkları ve silah kullandıkları saptanan R.A., kardeşi K.A. ile akrabaları olan S.D. ve M.K.'yi gözaltına aldı. İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Kaçaroğlu'nun ne şekilde ve kim tarafından yere düşürüldüğünün bilinmediği belirtip, yerdeyken yaralıya eylemde bulunduklarından, K.A. ve M.K. için tutuklama kararı verdi. Silahla ateş eden R.A. ve S.D.'nin Kaçaroğlu'na yönelik eylemde bulunduklarına dair yeterli, güçlü delil elde edilemediğinden de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Tutuklu K.A. ve M.K. de daha sonra avukatlarının itirazı üzerine, İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

Sanıklar ise göstericilerin kendilerine saldırması üzerine canlarını korumak istediklerini ileri sürdü.

Ömür boyu hapisleri istendi

Ekrem Kaçaroğlu'nun öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı ve sanıklar K.A., M.K., R.A. ve S.D. hakkında ömür boyu hapis cezası istendi. Sanıkların, 25 Mart'ta İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacakları belirtildi.

Dava dosyasına polis kamerası görüntüleri de girdi. Bu görüntülerde Ekrem Kaçaroğlu'nun, silahla vurulduktan sonra yere düşmesinin hemen ardından, o bölgede görüntülenmeye başladığı anlaşıldı. Görüntülerde, eylemcilere tepki gösteren mahalle sakinlerinin, yaralı olarak yerde yatan Ekrem Kaçaroğlu'nu tekmelemeleri, ayrıca ellerindeki sopalarla vurmaları da yeraldı. Bir süre bu grubun arasında kalan Ekrem Kaçaroğlu'nu, daha sonra olay yerine gelen sivil ve çevik kuvvet polislerinin kurtarma anlarının da yine görüntülendiği anlaşıldı. Ayrıca, Ekrem Kaçaroğlu, ağır yaralı olarak yerde yattığı sırada hem ona, hem de başında ağlayan yakınlarına yönelik yine mahalle sakinlerince yapılan saldırılar da görüntülerde yer aldı.