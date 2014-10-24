Kobanê eylemlerinde 12 çocuk öldü, 55 çocuk tutuklandı

Gündem Çocuk Derneği raporuna göre, Kobanê eylemleri sırasında en az 12 çocuk yaşamını kaybetti, en az 10 çocuk ağır yaralandı, en az 55 çocuk tutuklandı, en az 267 çocuk gözaltına alındı.

Açıklamada, Türkiye’nin de taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere pek çok uluslararası sözleşmeye aykırı olarak çocukların haklarını ihlal ettiği, onlara saygı göstermediği ve onları üçüncü kişilerden koruma yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtildi.

Dernek, başta devlet olmak üzere tüm yetişkinleri; ayırımcılık yapmadan, tüm çocukların yüksek yararını gözetmeye, sokağa çıkan, eylemlere katılan çocukların taleplerine kulak vererek onlara kendilerini ifade edebilecekleri şiddetsiz araçları, olanakları yaratmaya, bir arada yaşamanın temelini oluşturacak etkili bir barış ortamını çocuklarla birlikte inşa etmeye çağırdı.

Ölen 12 çocuk

Sinan Toprak (16): Mardin’in Dargeçit ilçesinde Hüda-Par tarafından silahla açılan ateş sonucunda yaşamını kaybetti

Yusuf Çelik ( 17): Siirt’in Kurtalan ilçesinde polisin ateş açması sonucunda yaşamını kaybetti.

Davut Nas ( 17-19): Siirt’te polisin ateş açması sonucunda hayatını kaybetti.

Hüseyin Dakak ( 17): Diyarbakır’da Hüdapar’la göstericiler arasında çıkan silahlı çatışma sırasından yaşamını kaybetti.

Süleyman Balcı (16): Antep’te karşıt gruplar arasında çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Sevgi Alıcı (15): Antep'te karşıt gruplar arasında çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Beşir Remazan Arif (8): Mardin Nusaybin’de TSK’nın ateş açması sonucunda hayatını kaybetti.

Yunus Aktaş (18): Van’da ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti.

Mert Değirmenci (18): İstanbul Esenyurt’ta eylemler sırasında başından kurşunla yaralanan Mert Değirmenci hayatını kaybetti.

Baver Şeyhanlıoğlu (18): Diyarbakır’da polisin açtığı ateş sonucu yaralanan Baver Şeyhanlıoğlu hayatını kaybetti.

Yasin Börü (16): Diyarbakır’da kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun silahlı ve bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Börünün darp edildikten sonra 3. kattan atıldığı ve üstünden araba ile geçildiği tespit edildi.

Yusuf Er (18): Diyarbakır’da kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun silahlı ve bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Yaralanan en az 10 çocuk

E.Ç. (18): Mardin’de polisin kullandığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucunda ağır yaralandı.

A.M. (12): 12 yaşındaki A., Suruç’taki protesto eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği ile yaralandı.

S .X. (13): 13 yaşındaki S., Batman’da HÜDAPAR’ın açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı.

A.B. (12) : 12 yaşında A., Hakkari’de polis panzerinin çarpması sonucunda yaşamını kaybetti. (Özgür Gündem).

X.X. (15): Adı belirlenemeyen15 yaşındaki çocuk İstanbul Gazi Mahallesi’nde polisin kullandığı gaz fişeği ile yaralandı.

3 Çocuk, sivillerin pompalı tüfekten açtığı ateş ile yaralandı.

1 Çocuk, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 1 çocuk polisin açtığı ateş sonucunda yaralandı.

M. D. (18): İstanbul Gazi mahallesindeki olaylarda polisin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. 9 Ekim günü M’nin beyin ölümü gerçekleştiği bilgisi basına yansıdı.

Gözaltında ve tutuklu çocuklar

En az 267 çocuk gözaltına alındı.

İllere Göre Dağılım:

İzmir: 12, Diyarbakır:32, Van:37, Ankara:1,Mersin:11,

Batman:22, Cizre:3 Mardin:18, Siirt: 50, Hakkari:4,

Muş:21,İstanbul:46, Antep:10

En az 55 çocuk tutuklandı.

İllere Göre Dağılım:

Diyarbakır:11,

Van:20,

Mersin:3,

Batman:7,

Mardin:5,

Siirt:2,

Hakkari:3,

Muş:4,

Ayrıca, bu süreçte çocukların yaşanılan olaylar sebebiyle özellikle fiziksel ve psikolojik şiddete tanıklık edip deneyimledikleri belirtilerek "Tanık oldukları, deneyimledikleri ve izledikleri kadarıyla demokratik yollarla taleplerin iletilmeye çalışılmasına şiddet yoluyla cevap verildiğini öğrenmişlerdir"dendi.