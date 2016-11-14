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Dünya
Deutsche Welle

Koalisyon Steinmeier'in cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyecek

Almanya'da koalisyondaki üç partinin Sosyal Demokrat Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyeceği bildirildi.

14 Kasım 2016 15:51

Alman dpa haber ajansı, koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) cumhurbaşkanı adayı olarak Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i destekleyeceğini yazdı.

Başbakan Angela Merkel'in partisinin Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Sigmar Gabriel'in bu yöndeki önerisini kabul ettiği kaydedildi.

CSU'dan açıklama

Öte yandan basına yansıyan haberlere göre, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin de (CSU) Steinmeier'in adaylığını desteklediği kaydedildi.

CSU lideri Horst Seehofer daha önce yaptığı açıklamada, partisinin Steinmeier'i destekleyip desteklemediği konusunda somut bir açıklama yapmasa da "CDU ve CSU olarak hemfikiriz. Önemli olan bu" şeklinde konuşmuştu.

Yeşiller'in tercihi ne?

Yeşiller Partisi üst kurulları Steinmeier konusunu görüşüyor.

Yeşiller Partisi eş başkanı Simone Peter ise CDU'nun açıklamasından sonra verdiği demeçte, Steinmeier'in saygın bir kişi olduğunu kaydetti.

Ancak Steinmeier'in Yeşiller'in dilediği partiler üstü aday olmadığını belirten Peter, yine de sonunda koalisyonun bir karara varmış olmasından memnun olduğunu kaydetti.

Sol Parti ise Steinmeier'in Joachim Gauck'un ardından cumhurbaşkanı olması fikrini reddetmişti. Sol Parti lideri Katja Kipping, partinin kendi adayını seçeceğini söylemişti.

Almanya yeni cumhurbaşkanını 12 Şubat 2017 tarihinde seçecek.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa, BS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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