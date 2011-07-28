-KOALİSYON ORTAĞINDAN İSTİFA ÇAĞRISI LEFKOŞA (A.A) - 27.07.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde Zigi'deki Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Evangelos Florakis deniz üssünde 11 Temmuz'da meydana gelen patlama ve üssün yakınında bulunan Vasiliko elektrik santralinin patlamanın etkisiyle yanarak devre dışı kalmasının ardından başlayan siyasi tartışmalar krize dönüştü. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a istifa çağrıları yapılırken, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Marios Karoyan, hükümette yer alan bakanlarına istifa etmelerini söyledi. Patlama günü, Savunma Bakanı Kostas Papakostas ve RMMO Komutanı Korgeneral Petros Çalikidis, geçen hafta da DİKO'lu Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu'nun istifasının ardından, bugün de DİKO Başkanı Marios Karoyan, hükümetteki DİKO'lu bakanlara, istifalarını Hristofyas'a sunmaları çağrısı yaptı. Rum radyosunun haberine göre, DİKO parti sözcüsü Fotis Fotiu bugün düzenlediği basın toplantısında, ''kararların alınma sürecinin hızlanması ve kolaylaştırılması amacıyla Karoyan'ın hükümette yer alan bakanlarına (Rum yönetimi lideri Dimitris) Hristofyas'a istifalarını sunmaları çağrısında bulunduğunu'' söyledi. Fotiu ayrıca, Karoyan'ın bugün Rum yönetimi lideri Dimtris Hristofyas'a konuya ilişkin mektup gönderdiğini açıkladı. Hükümet sözcüsü Stefanos Stefanu da açıklamasında, Hristofyas'ın, patlamanın ardından istifa eden savunma ve dışişleri bakanlarından sonra 11 üyeli kabinede kalan bakanlardan da yarınki bakanlar kurulu toplantısında istifalarını sunmalarını isteyeceğini söyledi. Başkanlık sisteminin uygulandığı Kıbrıs Rum kesiminde, Hristofyas'ın eski partisi komünist AKEL partisi ile eski Rum lider Tasos Papadopulos'un partisi DİKO koalisyon hükümeti görevde. 11 Temmuz'daki patlamanın ardından, Hristofyas'ın kabinde değişiklik yapması bekleniyordu. DİKO da hükümetten ayrılmayı tartışıyordu. Patlamaya neden olan mühimmatın üste tutulmasının sorumlu olarak gösterilen Hristofyas'a yönelik tepkiler ise sürüyor. -ANA MUHALEFET LİDERİ DE İSTİFA İSTİYOR- Rum ana muhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) lideri Nikos Anastasidis, Rum lider Hristofyas'ı ve hükümetteki ortağı DİKO Başkanı Marios Karoyan'ı, RMMO deniz üssünde meydana gelen patlamanın ortak sorumluları ilan ederek, ikisini de istifaya çağırdı. Anastasiadis, 3 yıl boyunca Evangelos Florakis deniz üssünde muhafaza edilen ve ''küçük bir atom bombası'' olarak nitelediği patlayıcıların başka bir yere taşınması veya imhası konusunda AB'den, BM'den, Almanya, Fransa, İngiltere ve diğerlerinden yardım teklifleri geldiğini ifade etti. Anastasiadis, üs komutanı ve diğer askeri yetkililerin uyarılarına kulak tıkayan Hristofyas ve hükümetinin, İran ve Suriye rejimlerini memnun etmek için bu teklifleri geri çevirdiğini savundu. -İMZA KAMPANYASI VE SİYAH BAYRAK- Öte yandan, patlamadan sonra Hristofyas'ın istifası istemiyle başlatılan imza kampanyası çerçevesinde 6500 imza toplandığı açıklandı. Rum basınına göre, internette de yürütülen kampanya çerçevesinde patlamayı protesto için güney Lefkoşa'da düzenlenen eylemde, Hristofyas hükümeti istifa edene kadar evlerin balkonlarına asılması için 500 adet siyah bayrak dağıtıldı. Kıbrıs Rum yönetimi Şubat 2009'da Monchegorsk isimli Rum bandıralı Rus gemisini İran'dan Suriye'ye cephane götürdüğü sırada alıkoyarak, patlayıcı ve mühimmatı RMMO deniz üssüne boşaltmıştı. Üsteki mühimmat 11 Temmuz'da patlamış, 1'i hastanede 13 kişi ölmüş, 60'dan fazla kişi yaralanmıştı. Patlamayla bölgedeki ana elektrik sağlayıcısı Vasiliko santrali de devre dışı kalmış, zaten zorda olan Rum ekonomisi büyük darbe almıştı. Rum yönetimi, ortaya çıkan elektrik açığını kapatmak için KKTC'den elektrik almaya başladı.