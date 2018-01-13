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Dünya
Deutsche Welle

Koalisyon metninde vize muafiyeti ve yeni fasıla izin yok

Almanya'da Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat partilerinin koalisyon ön görüşmelerinde uzlaştığı mutabakat metninde Türkiye'ye vize muafiyeti ve AB üyelik müzakerelerinde yeni fasıl açılması öngörülmüyor.

13 Ocak 2018 01:20

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) partileri arasında koalisyon görüşmelerine geçilmesi yönünde başarı ile sonuçlanan ön görüşmelerin ardından, siyasi parti liderleri, meclis grubu ve parti yönetim kurullarının da desteğini aldı.

Büyük koalisyon hükümetini devam ettirmeye sıcak bakmayan birçok üyesi olduğu için özellikle Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Yönetim Kurulu'ndan çıkacak karar merakla bekleniyordu. SPD Yönetim Kurulu'nda, siyasi parti temsilcilerinin üzerinde uzlaştığı mutabakat metni, 6'ya karşı 34 oyla kabul edildi. SPD Yönetim Kurulu gelecek hafta yapılacak olağanüstü parti kongresine katılacak delegelere, resmi koalisyon müzakerelerine geçilmesi yönünde oy kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

SPD'nin koalisyon müzakarelerine katılıp katılmayacağına 21 Ocak'ta Bonn'da yapılacak parti kongresinde karar verilecek.

Mutabakat metninde Türkiye başlığı

Bununla birlikte siyasi partilerin ön görüşmelerde üzerinde uzlaştığı çerçeve belgesinde Türkiye politikası ile ilgili önemli ifadeler de yer aldı. CDU, CSU ve SPD'nin internet sayfalarında yer verdiği metinde Türkiye'nin çok yönlü ilişkilerin olduğu önemli bir müttefik ve komşu olduğu belirtiliyor.

Metnin devamında ise "Demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarının durumu kötüleşti. O nedenle AB üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni faslın açılmaması ve görüşülen hiçbir faslın da kapatılmamasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte belgede Türkiye yükümlülüklerini yerine getirene kadar vize mecburiyetinin kaldırılmayacağı ve Gümrük Birliği'nin genişletilmeyeceği de belirtildi.

AB üyelik müzakerelerinde yeni bir faslın açılması veya kapatılabilmesi için tüm üye ülkerin onayı gerekiyor.

Türkiye'nin AB'ne tam üyelik müzakerelerinin başladığı 2005 yılından bu yana toplam 35 müzakere başlığından 16'sı açıldı.

Yeni hükümet için ilk adım

Berlin'de Pazar akşamı başlayan koalisyon ön görüşmeleri, son turu 24 saatten de uzun olmak üzere Perşembe geç saatlere kadar sürmüş ve Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) partileri arasında koasliyon müzakerelerine geçilmesinin yolunu açan mutabakat sağlanmıştı.

Siyasi parti liderlerinin Cuma sabahı düzenlediği ortak basın toplantısında Başbakan Angela Merkel "istikrarlı bir hükümet kurma amaçlı koalisyon görüşmelerine götüren yolun açıldığını" söylemişti.

SPD lideri Martin Schulz da "mükemmel sonuçlar elde ettiklerini ve Almanya'nın yenilenmesi ve birliğinin korunması" için çalışacaklarını belirtmişti.

24 Eylül genel seçimlerinde SPD'nin tarihinin en kötü sonucunu aldıktan sonra koalisyona katılmayacaklarını açıklayan ancak Hristiyan Birlik partilerinin üçlü koalisyon denemesinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine eski koalisyon ortağıyla yeniden masaya oturmak zorunda kalan Genel Başkan Martin Schulz, 21 Ocak'taki olağanüstü kongreye kadar parti tabanını ikna turlarına başlayacak.

DW/dpa, BD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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