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Dünya

Koalisyon güçleri petrol rafinerisini vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin IŞİD hedeflerine yönelik saldırıları devam ediyor

29 Eylül 2014 10:00

ABD'nin liderlik ettiği koalisyon güçleri, son olarak IŞİD'in kontrolündeki Suriye'nin Deyru'z Zor kentinde bulunan "Kuniko" petrol rafinerisini vurdu.

Saldırılar, örgüte günde 3 milyon dolar gelir sağladığı düşünülen petrol rafinerilerine yoğunlaştırdı.

Savaş uçaklarının son olarak IŞİD'ın kontrolünde bulunan Suriye'nin Deyru'z Zor kentindeki "Kuniko" petrol rafinerisine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, koalisyon güçleri IŞİD'e yönelik operasyon kapsamında, stratejik öneme sahip Deyru'z Zor kentinde IŞİD'in kontrolünde bulunan "Kuniko" petrol ve doğalgaz rafinerisine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Söz konusu rafinerinin iki aydır IŞİD militanlarının elinde olduğu ve bölgenin doğalgaz ihtiyacının büyük bir kısmının buradan karşılandığı belirtildi.

Saldırıda ölen ve yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

 

ABD'den açıklama

 

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD'nin ortak ulusların askeri güçleriyle savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla IŞİD'in Suriye'deki hedeflerine 8, sadece Amerikan savaş uçakları ve insansız hava araçlarının ise örgütün Irak'taki hedeflerine 4 saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Suriye'de Deyru'z-Zor yakınlarındaki iki hava saldırısında, IŞİD'e ait 1 tankın imha edildiği, diğerine hasar verildiği, ülkenin kuzeydoğusundaki saldırıda örgüte ait 3 silahlı aracın ve1 çok amaçlı askeri aracın yok edildiği belirtildi. Rakka'nın kuzeyinde IŞİD'in kontrolündeki 4 modüler petrol rafinerisinin ve 2 komuta kontrol noktasının vurulduğu ifade edilen verilen açıklamada, saldırıların başarılı olduğu görünse de örgüte verdiği hasarın testinin devam ettiği kaydedildi.

CENTCOM, Suriye'de hedeflere yönelik saldırıların Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla yapıldığını bildirdi. Irak'ta, başkent Bağdat'ın yakınlarındaki tek hava saldırısında IŞİD'in 1 güvenlikli yerinin imha edildiği, 1 kontrol noktasına da hasar verildiği belirtilen açıklamada, Felluce yakınlarındaki 3 hava saldırısında ise örgütün 2 kontrol noktasının ve ulaşım aracının imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, uçakların operasyonların ardından bölgelerden güvenli biçimde ayrıldığı belirtildi.

 

Horasan doğruladı

 

Bu arada koalisyon uçaklarının hedef aldığı ve El Kaide bağlantılı olduğu belirtilen Horasan örgütü, ABD hava saldırısında liderlerinin öldüğünü doğruladı.

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