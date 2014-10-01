T24 LogoT24 Logo
Dünya

Koalisyon güçleri IŞİD'e 22 hava saldırısı düzenledi

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye'de IŞİD hedeflerine düzenlediği saldırılarda örgüte ait binalar yıkıldı, zırhlı araçlar imha edildi

01 Ekim 2014 03:32

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Amerikan güçlerinin, saldırı ve savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla IŞİD hedeflerine 11 Suriye’de, 11 Irak'ta olmak üzere, 22 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, açıklamada Suriye’de Deyru’z-Zor yakınlarındaki 2 saldırıda IŞİD’e ait birer silahlı ve zırhlı aracın imha edildiği aktarıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki 5 saldırıda örgüte ait birer ağır silahın, tankın, 3 silahlı aracın, 2 tesisin, 1 gözlem yerinin yok edildiği, 4 mevziye de saldırıda bulunulduğu kaydedildi.

Türkiye-Suriye sınırına yakın Davud mezrasındaki 3 hava saldırısında örgütün ağır silah parçalarının ve 2 roket rampasının imha edildiği belirtilen açıklamada, Halep’in kuzeyindeki saldırıda ise IŞİD’in kullandığı 4 binanın yıkıldığı bilgisine yer verildi.

Irak’ta, ülkenin kuzeybatısında düzenlenen 7 hava saldırısında IŞİD’in 1 zırhlı, 2 ulaşım taşıtının ve 4 silahlı aracının imha edildiği, 1 silahlı araca da hasar verildiği, Musul Barajı yakınlarındaki 2 saldırıda örgütün savaş mevzisinin ve 1 silahlı aracının kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi. Başkent Bağdat’ın kuzeybatısındaki saldırıda 1 silahlı aracın vurulduğu, Felluce’nin batısında da 1 kontrol noktasına saldırıda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, uçakların operasyonların ardından bölgelerden güvenli biçimde ayrıldığı belirtildi.

 

ETİKETLER

abdışidhedefbombalamasuriyeırak

İlgili Haberler

Peşmerge, IŞİD'e karşı yeni cephe açtı

Kerkük'te IŞİD'le çatışan Kürt güçleri, IŞİD'in eline geçen 4 köyü geri aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24