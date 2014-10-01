Koalisyon güçleri IŞİD'e 22 hava saldırısı düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Amerikan güçlerinin, saldırı ve savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla IŞİD hedeflerine 11 Suriye’de, 11 Irak'ta olmak üzere, 22 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, açıklamada Suriye’de Deyru’z-Zor yakınlarındaki 2 saldırıda IŞİD’e ait birer silahlı ve zırhlı aracın imha edildiği aktarıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki 5 saldırıda örgüte ait birer ağır silahın, tankın, 3 silahlı aracın, 2 tesisin, 1 gözlem yerinin yok edildiği, 4 mevziye de saldırıda bulunulduğu kaydedildi.



Türkiye-Suriye sınırına yakın Davud mezrasındaki 3 hava saldırısında örgütün ağır silah parçalarının ve 2 roket rampasının imha edildiği belirtilen açıklamada, Halep’in kuzeyindeki saldırıda ise IŞİD’in kullandığı 4 binanın yıkıldığı bilgisine yer verildi.

Irak’ta, ülkenin kuzeybatısında düzenlenen 7 hava saldırısında IŞİD’in 1 zırhlı, 2 ulaşım taşıtının ve 4 silahlı aracının imha edildiği, 1 silahlı araca da hasar verildiği, Musul Barajı yakınlarındaki 2 saldırıda örgütün savaş mevzisinin ve 1 silahlı aracının kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi. Başkent Bağdat’ın kuzeybatısındaki saldırıda 1 silahlı aracın vurulduğu, Felluce’nin batısında da 1 kontrol noktasına saldırıda bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, uçakların operasyonların ardından bölgelerden güvenli biçimde ayrıldığı belirtildi.