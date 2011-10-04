-Knox destekçilerine teşekkür etti PERUGIA (A.A) - 04.10.2011 - ABD ve Avrupa'da 4 yıldır en fazla konuşulan cinayet davasının dün beraat eden sanığı Amanda Knox, masumiyetine inanan destekçilerine teşekkür etti. İtalya'da 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra ülkesi ABD'ye dönmeye hazırlanan Knox, İtalyan ajansı Ansa'da yayımlanan, İtalyan-Amerikan Vakfı'na yazdığı mektupta, "Beni savunanlara, bana yazanlara cesur bağlılıklarından ötürü daima minnettar olacağım" dedi. Perugia kentindeki temyiz mahkemesinin dün akladığı, öğrenci değişim programıyla İtalya'ya gelen, 11 Kasım 2007'de, Perugia'da aynı evi paylaştığı İngiliz öğrenci Meredith Kercher'ı öldürmekle suçlanan Amanda Knox, başkent Roma'da Fiumicino havaalanında Londra'ya gidecek uçağı bekliyor. Knox'un, havaalanında ailesinden ayrı bir şekilde polis korumasında oturduğu gözlendi. Öte yandan İtalyan başsavcı, bugün Amanda Knox'u beraat ettiren temyiz mahkemesinin kararını temyize götüreceğini açıkladı. Savcı Giuliano Mignini, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Temyize gideceğiz. En yüksek temyiz mahkemesi, ilk cezayı mı yoksa ikinci kararı mı onaylayacağına karar verecek" dedi. İtalyan yasalarına göre savcılık, mahkeme kararına resmi açıklama getirene kadar temyize gidemiyor. Resmi açıklamanın da birkaç ayda yayımlanması bekleniyor. -Knox davası- 2007'de Perugia'da Knox ve İtalyan erkek arkadaşı Rafaelle Sollecito'nun Kercher'i, beraber kaldıkları evde, grup sekse zorladıkları ve istediklerine cevap alamayınca İngiliz kadını bıçaklayarak öldürdükleri iddiasında bulunulmuştu. Mahkeme Knox'a 26 ve Sollecito'ya 25 yıl hapis cezası vermişti. Bıçakta DNA'sı bulunan Amanda Knox, davanın başından beri suçsuz olduğunu iddia ederken, cinayeti Kercher evde yalnız olduğu sırada yan odanın penceresinden giren bir hırsızın işlediğini söylemişti. Knox ile ilgili yeni adli tıp raporu Temmuz'da temyiz mahkemesine sunulmuştu. Bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan raporda, üzerinde Knox ve öldürülen Kercher'ın DNA'sının bulunduğu bıçağın geçerli delil olarak sayılamayacağı belirtilirken, bağımsız iki profesörün hazırladığı yeni adli tıp raporunda olay yerinde delil toplayan polislerin 54 hata yaptığı vurgulanmıştı. ABD'nin en büyük üç televizyon kanalının, ilk röportajı yapabilmek için milyonlarca dolar teklif ettiği Amanda Knox'u İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin tek korktuğu avukat olarak ünlenen Giulia Bongiorno'nun savundu. Dört yıldır bir İtalyan hapishanesinde tutulan Knox, cezaevi anılarını kitap halinde yayımlattı. Şimdiye kadar Knox davasının bir filmi ve birçok belgeseli çekildi. Amanda Knox, Meredith Kercher'in arkadaşı olduğunu ve onu öldürmediğini söyleyerek, İtalyan polisi tarafından aldatıldığını ve yanlış ifade vermeye zorlandığını iddia etmişti. Amerikan basını, İtalyan basınında çıkan bazı yorumlarda, "melek yüzlü şeytan" olarak gösterilen ve "erkek arkadaşını etkisi altına alıp cinayeti birlikte işlemeye teşvik eden seks düşkünü bir genç kız" olarak tasvir edilen Knox'un, İtalyan basını tarafından yaratıldığı iddia edilen imajına büyük tepki göstermişti. -İngiltere Başbakanı Cameron- Bu arada İngiltere Başbakanı David Cameron, insanlara, Meredith Kercher'in ailesini de unutmamaları çağrısında bulundu.