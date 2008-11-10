Knicks Jazz'ı durdurdu

Kötünün iyisi Clippers Kötünün iyisi Clippers

Bobcats'de kabus sürüyor Bobcats'de kabus sürüyor

Utah Jazz'ın galibiyet serisi New York deplasmanında son buldu. Knicks'e Madison Square Garden'da konuk olan namağlup Jazz, Mike D'antoni'nin ekibinin ikinci yarıda yaptığı savunmayı geçemedi ve sahadan 107-99 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla New York 6. maçında 4. galibiyetini elde etti.Jamal Crawford'un 32 sayıyla en skoreri olduğu Knicks 3. çeyrekte Utah'ı 15 sayıda tutarak tabelada üstünlüğü ele geçirdi. Zac Randolph 25 sayı 14 ribaunt, Chris Duhon da 16 sayı - 9 asist - 4 ribauntla katkı yaptılar.Sezonun ilk yenilgisini alan Utah'ta ise Carlos Boozer 19 sayı - 17 ribaunt, Mehmet Okur da 17 sayı ürettiler.Allen Iverson, Detroit formasıyla çıktığı ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı. Son şampiyon Boston'ı konuk eden Pistons, seyircisi önünde oynadığı karşılaşmayı 76-88 kaybetti.Boston'da özellikle kenardan gelen oyuncuların yaptığı 43 sayılık katkı maçın sonucunda kilit rol oynarken Detroit'te ise bu sayı 23'te kaldı.Celtics'in en skorer ismi yine oyuna kenardan dahil olan Tony Allen oldu. Allen maçı 23 sayıyla tamamladı. Detroit'te ise Tayshaun Prince 23 sayı - 8 ribaunt üretirken ilk defa Auburn Hills'de sahaya çıkan Allen Iverson ise 10 sayıda kaldı.