T24 LogoT24 Logo
Spor

Knicks Jazz'ı durdurdu

Mehmet Okur'lu Utah Jazz, New York Knicks'e deplasmanda 107-99 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

10 Kasım 2008 02:00


Mehmet Okur'lu Utah Jazz, New York Knicks'e deplasmanda 107-99 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Utah'ta Mehmet Okur maçı 17 sayıyla tamamladı.

Utah Jazz'ın galibiyet serisi New York deplasmanında son buldu. Knicks'e Madison Square Garden'da konuk olan namağlup Jazz, Mike D'antoni'nin ekibinin ikinci yarıda yaptığı savunmayı geçemedi ve sahadan 107-99 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla New York 6. maçında 4. galibiyetini elde etti.

Jamal Crawford'un 32 sayıyla en skoreri olduğu Knicks 3. çeyrekte Utah'ı 15 sayıda tutarak tabelada üstünlüğü ele geçirdi. Zac Randolph 25 sayı 14 ribaunt, Chris Duhon da 16 sayı - 9 asist - 4 ribauntla katkı yaptılar.

Sezonun ilk yenilgisini alan Utah'ta ise Carlos Boozer 19 sayı - 17 ribaunt, Mehmet Okur da 17 sayı ürettiler.

DETROIT YİNE KAYBETTİ

Allen Iverson, Detroit formasıyla çıktığı ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı. Son şampiyon Boston'ı konuk eden Pistons, seyircisi önünde oynadığı karşılaşmayı 76-88 kaybetti. 

arrow Kötünün iyisi Clippers
arrow Bobcats'de kabus sürüyor

Boston'da özellikle kenardan gelen oyuncuların yaptığı 43 sayılık katkı maçın sonucunda kilit rol oynarken Detroit'te ise bu sayı 23'te kaldı.

Celtics'in en skorer ismi yine oyuna kenardan dahil olan Tony Allen oldu. Allen maçı 23 sayıyla tamamladı. Detroit'te ise Tayshaun Prince 23 sayı - 8 ribaunt üretirken ilk defa Auburn Hills'de sahaya çıkan Allen Iverson ise 10 sayıda kaldı. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24