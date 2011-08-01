-KNESSET, ÇALIŞMALARININ UZATILMASINI KABUL ETMEDİ TEL AVİV (A.A) - 01.08.2011 - İsrail parlamentosu (Knesset) ülke çapında devam eden protestolar nedeniyle, parlamentonun dönem çalışmalarının uzatılması yönünde yapılan çağrılara rağmen, yaz tatiline girme kararını aldı. Knesset Başkanı Likudlu Reuven Rivlin başkanlığında parti temsilcilerinden oluşan komisyonda, İçişleri Bakanı Eliyahu Yişai'nin bu konudaki önerisi oya sunulduysa da kabul görmedi. Geçen hafta sonu ülkede onbinlerce kişinin sokaklara dökülerek, konut fiyatlarındaki ve yaşam koşullarındaki pahalılığı protesto etmesi sırasında, anamuhalefet lideri ve Kadima partisi Başkanı Tzipi livni, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan meclisin çalışmalarına ara vermemesini istemişti. Bugünkü toplantıda da partilerden sadece Kadima ile Şas'ın temsilcileri önerinin lehine oy kullandı. Bu konuyu meclisin oyuna sunacağını söyleyen Meclis Başkanı Reuven Rivlin ise parlamentonun protestoları hafife almadığını, ancak bu krizi çözümlemenin meclisin değil, hükümetin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi. İsrail parlamentosu, bu hafta sonu tatile giriyor.