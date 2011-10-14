-Knaul: ''Türkiye, yargı reformu süreci geçiriyor'' ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Gabriela Knaul, Türkiye'nin yargı reformu sürecinde bulunduğunu ve bu süreçte verimli, uygun bir ortam oluştuğunu ifade ederek, ''Türkiye'de reform sürecinin devamı, insan haklarının geliştirilmesi yönünde irade bulunmakta'' dedi. Knaul, yargıçlar ve hukukun bağımsızlığı konularında Türkiye'de yaptığı çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Misyon olarak Türkiye'ye 5 günlük ziyaret gerçekleştirdiklerini ancak bu sürenin ''Türkiye gibi muazzam bir ülke'' için yeterli olmadığını ifade eden Knaul, Türkiye'nin hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, temel hak ve özgürlük alanlarını genişletmek için yaptığı çalışmaları gözlemlediklerini belirtti. ''Türk hükümeti uluslararası yükümlülüklerini umut ediyorum ki daha ciddi ele alacaktır'' diyen Knaul, gözlemlerine ilişkin raporu Haziran 2012'de BM İnsan Hakları Komisyonu'na sunacağını bildirdi. Knaul, Türkiye'nin uyguladığı Yargı Reformu Stratejisi ve 2010 yılındaki anayasa değişikliğinin, yargı bağımsızlığını güçlendirmek adına atılmış önemli ve olumlu adımlardan biri olduğuna işaret ederek, bu gelişmelerin hakim, savcı tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü için önemli olduğunu vurguladı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısındaki değişikliklerin de Kurul'un bağımsızlığının sağlanmasında önemine işaret eden Knaul, ''Mevcut HSYK üyelerinin çoğunluğunun geçmiş dönemde Adalet Bakanlığında görevli olduğunu da biliyoruz. Hakim ve savcıların görevden alınma, nakil, disiplin ve tayin işlemlerine karşı sadece Kurul içine itiraz etme hakları da endişe ettiğimiz en önemli konulardan biri. Hakim ve savcıların rotasyonla tayin edilmeleri daha rasyonel hala getirilmeli, kariyerleri ve uzmanlıkları dikkate alınmalı'' dedi. Knaul, hakim ve savcıların soruşturma ve dava aşamalarında görevlerinden alındıklarına da şahit olduklarını ifade ederek, bu durumu eleştirdi. Hakim ve savcıların aynı binalarda çalışmasını, aynı lojmanları kullanmasını, ''istinaf mahkemelerinin altyapı eksikliği nedeniyle göreve başlayamamasını'' ve özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin yargılama usullerinin gözlemlediği eksiklikler arasında bulunduğunu dile getiren Knaul, tutukluluk sürelerinin uzunluğu, gizli tanık kullanılması gibi uygulamalarda da sorunlar olduğunu söyledi. Hakim ve savcıların, insan hakları, ifade özgürlüğü konusunda eğitimlerine ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Knaul, Türkiye Adalet Akademisinin kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda raporunda tavsiyelerde bulunacağını bildirdi. Knaul, Türkiye'ye gelmeden önce misyon olarak Bolivya, Mozambik, Meksika, Romanya ve Bulgaristan'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, ''Türkiye, yargı reformu süreci geçiriyor. Bir takım anayasa değişiklikleri oldu, bu süreçte verimli, uygun bir ortam oluştu, oluşmakta. Türkiye'de reform sürecinin devamı, insan haklarının geliştirilmesi yönünde irade bulunmakta'' diye konuştu. Raporunun ardından, rapordaki konulara ilişkin takip sürecinin başlayacağını belirten Knaul, ''Raporlardaki tavsiyeler bağlayıcı değil ama ülkeler bizleri davet ettiğinde hükümetler kendi iradelerini de gösterir. Türkiye'de bu irade var'' dedi.