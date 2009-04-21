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Spor

Kluivert'ten Guardiola'ya övgü!

21 Nisan 2009 19:37


1998-2004 yıllarında Barcelona forması giyen Patrick Kluivert, UEFA.com'da yaptığı açıklamada, eski takım arakdaşı olan Guardiola'nın Barcelona'daki başarısına şaşırmadığını açıkladı.
Kluivert, "Barcelona forması giymeye başladığımda Guardiola takım kaptanıydı. Herkesin çok sevdiği bir oyuncuydu. Takım arkadaşlarıyla her zaman konuştur ve herkes tarafından çok sevilirdi." diyerek Guardiola'nın doğuştan lider olduğunu, bunu da ilk sezonunda Barcelona'da aldığı başarılı sonuçlarla kanıtladığını sözlerine ekledi.

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