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Sağlık

Klozete tuvalet kağıdı sermek ne kadar doğru?

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. William Schaffner Huffington Post'a yaptığı açıklamada bu hareketin gereksiz olduğunu açıkladı

11 Temmuz 2016 20:54

Siz de umumi tuvalete girdikten sonra ilk iş, mikrop kapmamak için, klozete tuvalet kağıdı mı seriyorsunuz? Aslına bakarsanız bu yaptığınız içinizi rahatlatmaktan başka birşey sağlamıyor.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. William Schaffner Huffington Post'a yaptığı açıklamada bu hareketin gereksiz olduğunu açıkladı.

Eskiden klozetlerin sindirim sistemi hastalıklarının ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların taşınması riski oluşturduğu düşünülüyordu. Ancak yapılan araştırmalar, bu fikri çürüttü.

Tabii bu klozetlerin üzerinde hiç bakteri olmadığı anlamına gelmiyor. Dr. Philip Tierno'ya göre, derimiz koruyucu bir bariyer görevi görüyor.

Asıl hastalıkların yayılmasına neden olan ellerimiz. Ellerimizi sabunlayıp en az 20 saniye ovaladıktan sonra iyice yıkamak hastalıkları %50 önlüyor.

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KlozetUmumi tuvaletMikropHijyen

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