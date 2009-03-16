

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih, Bochum maçında sakatlanan golcü futbolcusu Klose'nin ameliyat olacağını açıkladı.





Alman Birinci Ligi takımlarından Bayern Münih'te oynayan Alman milli futbolcu Miroslav Klose ameliyat olacak.



Bayern Münih kulübü tarafından yapılan açıklamada, Klose'nin ligde Bochum'a karşı oynadığı karşılaşmada sakatlandığı ve gelecek günlerde ameliyat olacağı ifade edildi.



Açıklamada, Klose'nin ameliyattan sonra 2 hafta oynayamayacağı ve gelecek hafta oynanacak olan Karlsruher SC ve Alman milli takımının Lichtenstein ile Galler'e karşı oynayacakları Dünya Kupası eleme maçlarında da yer alamayacağı belirtilirken, takımda Luca Toni, Franck Ribery, Hamit Altintop ve Tim Borowski'nin sakat oldukları hatırlatıldı.



Bayern Münih'in teknik direktörü Jürgen Klinsmann, Klose'nin sakatlanmasının kendileri için ağrı bir darbe olduğunu ve ameliyatın iyi geçmesini dilediğini ifade etti.



Klose, Bochum karşılaşması sırasında bir çukura basması sonucunda ayağını burkmuştu.



