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Yaşam

Klor tüpleri patladı: 64 kişi tedaviye alındı

Rize'de bir hurdacıdaki klor tüplerinin patlaması sonucu çevreye yayılan gazdan etkilenen 64 kişi hastanelerde tedaviye alındı.

14 Ağustos 2010 03:00

T24 - Rize'de bir hurdacıdaki klor tüplerinin patlaması sonucu çevreye yayılan gazdan etkilenen 64 kişi hastanelerde tedaviye alındı.


Gazdan etkilenenler hastaneye koştu...

Yeniköy Mahallesi Yeniköy Sokak'taki bir hurdacıda bulunan oksijen ve klor tüpleri, bugün saat 20.00 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Doğalgaz sanılan patlamayla birlikte çevrede bulunan bazı kişilerde mide bulantısı, nefes darlığı şikayetleri görülmeye başlandı. Çevreye yayılan gazdan etkilendiği belirlenen yaklaşık 64 kişi, Rize 82’inci Yıl Devlet Hastanesi ile Rize Üniversitesi (RÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, hurdacıda meydan gelen patlama sonrası çevreye klor gazı yayıldığını belirterek gazdan etkilenen yaklaşık 64 kişiniN tedaviye alındığını söyledi. Patlama sonrası Sivil Savunma uzmanları alanda inceleme başlattı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak bölgeye kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.


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