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Spor

Klopp'un hayalindeki Arsenalli Chamberlain

Sözleşmesi 2018'de sona erecek olan Alex Oxlade-Chamberlain için 25 milyon sterlinlik bir teklif sunulacağı belirtildi

31 Aralık 2016 12:10

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olan Sadio Mane'nin yerine Arsenal'in yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain'i düşündüğü ileri sürüldü.

The Telegraph'ın haberine göre, Liverpool devre arası transfer döneminde Arsenal'in kanat oyuncusu Chamberlain'i kadrosuna katmak istiyor.

Sözleşmesi 2018'de sona erecek olan ve henüz kontratını yenilemeyen Chamberlain için ödenecek ücretin ise 25 milyon pound olacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, İngiltere Milli Takımı oyuncuları Adam Lallana, Jordan Anderson ve Oxlade-Chamberlain Klopp'ün takımında oynamaktan keyif alacaklarını söyledikleri hatırlatıldı.

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Jürgen KloppSadio ManeAlex Oxlade Chamberlaintransfer

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