Klopp, Real Madrid maçı öncesinde konuştu: İntikam için burada değiliz

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşacakları Real Madrid mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Premier Lig’de hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ndeki umudunu sürdürmek için bu akşam saat 22:00’de Real Madrid ile zorlu bir maça çıkacak.

2018 Şampiyonlar Ligi finalinde rakibiyle karşılaşan ancak sahadan yenilgiyle ayrılan Liverpool, o zamandan beri Real Madrid ile ilk kez oynayacak.

Maçtan önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Jürgen Klopp, "İntikam için burada değiliz. Motivasyonum en üst seviyede çünkü burası Şampiyonlar Ligi ve bir sonraki tura çıkmak istiyoruz ancak bunun 2018 ile ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

Klopp, "2018’deki finalden beri onlarla ilk kez oynuyoruz. Bu yüzden tabii ki o maçı hatırlıyorum. Maçın ardından birisi bana, Sergio Ramos’u doğum günüme davet edip etmeyeceğimi sorsaydı cevabım ‘hayır’ olurdu. O esnada bunun hakkında tekrar düşünürdüm. Elbette, o gece yaşananlardan memnun kalmadığımı belirtmiştim. Bizim için garip bir geceydi" diye konuştu.