Klon bankayla büyük vurgun!

Dünyaca ünlü İsviçre Bank'ın internet sayfasının birebir kopyasını yaparak Vietnamlı ve Yunan iki işadamını 4 milyon Euro dolandıran 4 kişi Türk müşteri sayesinde istanbul'da yakalandı.



Milliyet gazetesinin haberine göre ilginç olay şöyle meydana geldi: 2'si Azerbaycanlı biri Hırvatistan uyruklu Türk vatandaşı 3 kişi İsviçre Bank'ın İngilizce internet sitesinin benzerini yaptı. Siteyi birebir hazırlayan 3 kafadar irtibat numarası olarak kendi telefon numaralarını yazdı.



Kısa süre sonra kredi talebinde bulunan Yunanistanlı ve Vietnamlı iki işadamı telefon numaralarını arayarak yaklaşık 200 milyon Euro kredi talebinde bulundu. Yunanistanlı ve Vietnamlı iki işadamını arayan 3 kafadar kredi taleplerinin kabul edildiğini söyledi. Ancak parayı almak için kredi miktarı üzerinden yüzde 2 sigorta parası yatırılması gerektiğini belirtti.



3 kafadar parayı Nişantaşı’nda bir banka şubesine yatırmalarını söyledi. Yunanistanlı ve Vietnamlı İki işadamı toplam 4 milyon doları bankaya havale etti. Ancak bir süre sonra kredi alamayan işadamları dolandırıldıklarını anladı.



Türk zekası dolandırıcı çarptı



Dolandırıcılar bu defa Serdar Çağlar adlı bir Türkü aynı yöntemle dolandırmak istedi. İşadamı Çağlar, ikiz banka sitesine girerek 70 milyon Euro kredi talebinde bulundu. Aynı yöntemi kullanana dolandırıcılar müşteriden sigorta parası olarak 1.4 milyon Euro istediler. Durumdan şüphelenen müşteri önce İsviçre bankasını ardından polisi aradı.



Dolandırıcılara parayı havale etmek yerine elden vermeyi teklif etti. Ceylan Otel'de randevu veren şüpheliler, Mali polis tarafından yakalanarak emniyete getirildi. Şüphelilerin 2’si Azerbaycan uyruklu diğerinin Hırvatistan uyruklu Türk vatandaşı olduğu ve bu kişinin eşinin de gözaltına alındığı öğrenildi.



A.A., H.B, S.J. ve P.J. adlı şüphelilerin yakalanmasının ardından İsviçre Bank görevlileri de emniyete geldi. Zanlıların 2 yıldır banka tarafından arandığı belirlendi. Banka yetkilileri zanlıları yakalatan Türk müşteriye teşekkür etti. Zanlıları yakalatan Türk vatandaşı da emniyete gelerek ifade verdi.

