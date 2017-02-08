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Kültür-Sanat

Klip yönetmeni Ayşe Ersayın hayatını kaybetti

Klip yönetmeni, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Müslüm Gürses, Hülya Avşar gibi birçok ünlünün klip yönetmenliğini yapmıştı

08 Şubat 2017 17:00

Ünlü yapımcı ve yönetmen Ayşe Ersayın hayatını kaybetti. Ersay'ın bu sabah Ajda Pekkan'ın evinde kalp krizi geçirdiği belirtildi. Ajda Pekkan, Bülent ErsoyYıldız Tilbe, Müslüm Gürses, Hülya Avşar gibi birçok ünlünün klip yönetmenliğini yapan Ersayın bu sabah fenalaştı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayşe Ersayın kimdir?

Ayşe Ersayın, Özel Yükseliş Koleji'ni bitirdikten sonra Bülent Osma ile evlendi. Uzun süren evliliğinin ardıdan, ayrıldıktan sonra İstanbul’ a yerleşti. TRT de yayınlanan bir cumartesi eğlencesi programında Aydoğan Ergezen’e asistanlık yaptı.

Star televizyonunun kurulması ile Aydoğan Ergezen'le birlikte bu kanala geçti.

Bir sene yönetmen yardımcılığı yaptıktan sonra Mustafa Mayadağ ile birlikte Pazarlık isimli müzik eğlence programını yapmaya başladı. Kısa bir süre sonra Cuma Postası isimli programla yapımcı yönetmenliğe adım attı.

Star TV'de Piknik, Salı Pazarı, Kabere Kiboş, Şamata, Benimle Oynarmısın yarışması, Jazz Festivali gibi programlara imza attı. Uzun bir süre bayram özel proglamları ve yılbaşı eğlence programları hazırladı.

Star TV'de çalışırken yüze yakın konser çekti.

Konser çektiği bazı sanatçılar:

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Kenan Doğulu, Ayşegül Aldinç, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş, Seda Sayan, Yıldız Tilbe, Hülya Avşar, Zuhal Olcay, Diana Ross, Shirley Bassey, Dionne Warwick, Al Jarreau, David Sanborn, Salif Kama.

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Ajda PekkanBülent ErsoyYıldız TilbeMüslüm GürsesHülya Avşar

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