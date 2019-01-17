Klinik psikolog Murat Paker'e, ‘cinsel saldırı' suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası

Mehmet Efe Altay

Klinik psikolog ve terapist Yard. Doç. Murat Paker'e, "cinsel saldırı" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Davacı tarafın avukatları “tanık olmasa dahi cinsel saldırının delillerle kanıtlanabileceğinin ortaya çıkması açısından kararın önemli olduğunu" savunurken Paker’in avukatı “aksi ispat edilemeyecek derecede kesin bir delil bulunmamasına rağmen haksız ve hukuka aykırı olarak ceza verildiğini" açıklayarak karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Paker hakkında, 8 yıl önce terapiye başladığı bir danışanının "cinsel saldırı" iddiasıyla İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açtığı davada karar duruşması bugün (17 Ocak 2018) yapıldı.

Paker’in avukatlarının talebiyle izleyiciye kapalı yapılan duruşmada "cinsel saldırı suçu işlendiğinin sabit olduğuna" karar veren mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 102/1-1 hükmü uyarınca 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Ceza ertelenmedi

Mahkeme daha sonra, "sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları, mahkemeye karşı saygılı tutumunu" dikkate alarak TCK 62/1 uyarınca altıda bir oranında indirim yaparak Paker'in 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kararda, verilen cezanın 2 yıldan fazla olması nedeniyle "hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi" ve "cezanın ertelenmesi" hükümlerinin sanık hakkında uygulanmayacağı da belirtildi.

"Tanık olmasa dahi delillerle kanıtlanabileceği ortaya çıktı"

Davalı tarafın avukatları Esra Baş Erbaş ve Perihan Meşeli duruşmanın ardından yaptığı açıklamada “davanın iki kişi arasında yaşandığı için zor olduğunu” belirterek şunları söyledi:

“Amacımız bu tür olayların gizli kalmaması, kimsenin kendi unvanlarından dolayı yaptıklarının yanına kâr kalacağını zannetmemesiydi. Psikoterapistlerle danışanlar arasında ‘güvenli alan’ dediğimiz odada bir suç işlendiğinde bunun gizli kalmayacağı, tanık olmasa dahi bunun diğer delillerle kanıtlanabileceği ortaya çıktı.”

Yaşananların, Paker’in unvanından dolayı "nitelikli cinsel saldırı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan Erbaş, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

Paker'in avukatı: Kesin bir delil yok, karar hukuka aykırı

Murat Paker’in avukatı Tunç Demircan’ın T24’e ulaştırdığı açıklama da şöyle:

"Müvekkilimiz Murat Paker hakkında yapılan yargılamada somut, her türlü şüpheden ari, hüküm vermeye elverişli ve aksi ispat edilemeyecek derecede kesin bir delil bulunmamasına rağmen verilen karar haksız ve hukuka aykırıdır. Bundan sonraki süreçte tüm yasal yollara başvurarak, ceza hukukunun evrensel ilkeleri ile taban tabana zıt olan bu kararın kaldırılmasını talep edeceğiz."

Bir dönem T24'e de yazılar yazan Paker hakkındaki karar, temyiz aşamasından sonra kesinleşecek.



Paker’in cezalandırıldığı Türk Caza Kanunu’nun 102. maddesinin 1. fıkrası şöyle:



“Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.”



Davacının başvurusunun ardından, Türk Tabipleri Birliği’nin yaptığı değerlendirme sonucunda "Paker’in seans sırasında yaşananları yönetemediği, sınır çizemediği" belirtilerek uyarı cezası vermişti. TTB değerlendirmesine şerh düşen iki hekim, “terapi sırasında basit taciz yaşandığı" görüşünü savunmuştu. Yapılan karşılıklı itirazlar sonucunda karar, bir üst kurula sevk edilmişti.