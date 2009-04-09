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Bilim / Teknoloji

Klimalı fare

Fare bilgisayar kullanıcılarının vazgeçilmez donanımları arasında. Bunu fırsat bilen üreticiler de farelere değişik faydalar katmaya başlıyorlar

09 Nisan 2009 03:00

Fare bilgisayar kullanıcılarının vazgeçilmez donanımları arasında yer alıyor. Hem rahatlık hem de ek özellikli fareler daha çok ilgi çekiyor. Bunu fırsat bilen üreticilerde ürün farklılaştırmasına giderek farelere değişik faydalar katmaya başlıyorlar.

En son yapılan fare örneği ise Japonya’da piyasaya çıktı. Yeni üretilen farenin üzerinde alışık olmadığımız bir donanım bulunuyor. Sürekli elimizin fare üzerinde olmasından dolayı ısından rahatsız olanlar için ‘’ fanlı fare ‘’ üretildi. Fanının yanı sıra üzerine LED ekran ekleyerek daha da ilgi çekici olmasını sağladılar. LED ekran üzerinde ise istediğiniz mesajı yazabiliyorsunuz. Ancak karakter sayısı sadece 12 adet. Farenin bir diğer özelliği ise uzaktan kumanda verilmesi. Uzaktan kumanda sayesinde yazdığınız mesajı yan odadan bile değiştirebiliyorsunuz. Fare Japonya’da 21 dolardan satışa sunuldu.

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