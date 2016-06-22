Klimalarda nelere dikkat edilmeli?

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sekreteri İbrahim Tataroğlu, klimalarda dikkat edilmesi gereken hususları derledi.

Tataroğlu yaptığı yazılı açıklamada, bilinçsiz klima kullanımının sağlığa ve bütçeye olan olumsuz etkisine dikkat çekerek klima seçiminden, montaj yerine, kullanımına, bakımına kadar birçok hususa dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Klima seçimi nasıl olmalı?

* Klima kapasitesi seçimini mutlaka yetkili bir Makina Mühendisi yapmalı.

* Klima seçimleri yapılmadan önce mutlaka ısı kazancı hesabı yapılmalı. Klimanın kullanılacağı odanın hacmi, dış hava sıcaklık ve nem değerleri, pencere ve kapıların büyüklüğü ve yönleri, mahallin dış cephe kalınlıkları ve kullanılan malzemenin ısıl iletim değerleri, mahalde bulunan insan ve aydınlatmadan gelen ısı kazançları gibi birçok veri dikkate alınmalı.

A + olmalı

* Hem verimlilik hem de enerji tasarrufu için A+ enerji sınıfındaki cihazlar tercih edilmeli.

* Cihazların, enerjinin soğutmaya dönüştürülme performansını ifade eden COP değeri 3.6, enerji tasarruf oranı anlamına gelen SEER değeri 3.2 olmalı.

* Etikette yer alan BTU/h değeri ise, klimanın bir saatte ortamdan taşıdığı ısı miktarını belirtmek için kullanılır ve bu değer cihazın kullanılacağı alanın kapasitesine uygun olmalı.

Fazla kapasite fazla zarar

* Gereğinden fazla kapasitede seçilmiş klima cihazı dur-kalk'lardan dolayı daha fazla elektrik tüketimine, fanın büyümesinden dolayı daha fazla gürültü kirliliğine ve ilk yatırım maliyetlerinin artmasına neden olacaktır.

* Bununla birlikte alacağınız klimaların da mutlaka ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk belgeleri olmasına ve klimaların servis hizmetlerini verecek yetkiliye kolaylıkla ulaşılabilir olması gerektiği unutulmamalı.

Bakım ve periyodik kontroller

* Cihazların ısı transfer yüzeylerinde meydana gelen kirlenmeler, cihaz performansında düşüklüğe neden olur. Ayrıca, cihaz içerisindeki soğutucu gazın işletme basıncında mevsime göre düzeltme yapılması gerekir. Bu nedenle klima cihazlarında yılda iki sefer bakım yapılması son derece önemli. Bakımı yapılmayan klimaların verimi düşecek, enerji sarfiyatı artacak.

Bakımsız klima hastalığa davetiye

* Bakımı yapılmayan klimalarda, ideal filtreleme yapamayacağından toz ve partiküller ortamda kalır, küf mantarları oluşur. Baş ağrısı, sinüzit, kronik yorgunluk, burun kanaması, yüz felci, alerji ve lejyoner, astım gibi hastalıklara neden olur.

* Split klimalar, mevcut ortamdaki havayı sirküle ederek çalışır. Ortamdaki havaya hapşırık ya da öksürük yoluyla salınan virüs, klimanın çalışma prensibi gereğince, havayı iç ünitenin içinden geçirerek tekrar bulunduğu ortama bırakacağından o ortamın sağlıksız olmasına neden olur.

23 derecenin altına düşmemeli

* Yaz aylarında sıcaklık değeri 23 derecenin altına getirilmemeli, nem düzeyi % 50 olacak şekilde kullanılmalı.

* Terli bir şekilde sıcak havadan klimalı ortama girince vücudumuzda aniden buharlaşma meydana gelir. Bu da bel ve boyun kaslarında tutulma ve ağrıya neden olur. Özellikle çocuklar ve yaşlılar, aniden soğuk ortama girince vücut dirençleri düşer ve bu da hastalıklara davetiye çıkarır.

Terli oturulmamalı

* Bu sebeple klimanın önünde terli oturulmamalı, araç klimaları yüze ve göğse değil, ön cama doğru olmalı.

* Özellikle hastaneler, kamu binaları ve AVM'ler gibi kamusal yaşam alanlarında havalandırma sistemlerinin ve bunların çalıştırma şartlarının uygun olup olmadığının denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması şart.