-KLİMALAR ÇALIŞTI, ELEKTRİK ÜRETİMİ ARTTI ZONGULDAK (A.A) - 03.09.2010 - Yaz aylarında sıcaklardan bunalanların klima kullanımına yönelmesi dolayısıyla Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES), yılın en fazla elektrik üretimini Temmuz ayını da aşarak 188 milyon 796 bin kilovat saat (KWH) ile Ağustosta yaptı. Türkiye'nin enerji ihtiyacına üretimiyle katkı sağlayan 2x150 megavatlık kurulu güce sahip ÇATES'te, yaz aylarında özellikle klima kullanımının yaygınlaşması nedeniyle artan enerji ihtiyacı nedeniyle en üst seviyede üretim yapılıyor. Temmuz ayı üretimi, bu yılın haziran ayına göre 5 milyon 295 bin KWH artarak 187 milyon 356 bin KHW olan ÇATES'te, ağustos ayı üretimi de bir önceki aya göre 1 milyon 440 bin KWH yükselmeyle 188 milyon 796 bin KWH'ye ulaştı. Üretimde geçen yılın aynı dönemine göre de 23 milyon 344 bin KWH artış yaşanan tesiste,elektrik üretimi için ağustos ayında 155 bin ton kömür yakıldı.