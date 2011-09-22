Kleopatra'ya komşu oluyor





T24- Sahillerimizde sık görmeye alıştığımız top model Naomi Campbell, Türkiye’ye demir atıyor. Rus milyarder Vladislav Doronin’nin, sevgilisi Campbell için Sedir Adası’nda çevreci bir saray yaptırdığı iddia ediliyor.







Milliyet'in nhaberine göre, geçen temmuzda sevgilisiyle haftalığı 175 bin euro’ya kiraladıkları yatla Bodrum’a giden Naomi Campbell’ın, Gökova Körfezi’ndeki Sedir Adası’nda bir evi olabilir. Çünkü sevgilisi Doronin’in, Kleopatra Plajı’yla da ünlü adada Campbell için ekolojik saray inşa ettirmeye hazırlandığı öne sürülüyor.





Çevreci tasarım sitesi Inhabitat’ın haberine göre, İspanyol mimar Luis de Garrido’nun eseri 25 yatak odalı konutun, camla kaplı çelik konstrüksüyondan kubbesi olacak. Kubbe, sera işlevi görerek kış aylarında evin ısınmasını sağlayacak.



Güneş pili panelleri, jeotermal enerji sistemi ve yağmur suyunu toplayan, atık suyu arındıran mekanizma da evin dikkat çeken ekolojik özellikleri.



Eski Mısır’da eşitlik, adalet ve sağlık simgesi ‘Horus Gözü’ şeklinde planlanan ev, yabancı mimarlık forumlarında ‘bir ünlünün sahip olacağı en benzersiz çevreci yapı’ diye tanımlanıyor.





