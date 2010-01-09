T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kleopatra makyajının göze yararı varmış...

Eski Mısır'da, 4 bin yıl önce yapılan göz makyajının tıbbi yararları da varmış.

09 Ocak 2010 02:00

T24 - Eski Mısır'da, 4 bin yıl önce yapılan göz makyajının tıbbi yararları da varmış. Fransız kimyagerler, eski Mısır’da gözleri ve bakışı güzelleştirmek için yapılan göz makyajında kullanılan farlarda çok az miktarda bulunan kurşun türünün tıbbi yararları olduğu sonucuna ulaştı.


Araştırmacılar, “Yunan ve Romalı doktorların da Antik Mısır’da kullanılan farların göz için yararlarından söz ettiklerini biliyoruz” diyor. Christian Amatore başkanlığındaki ekip, fardaki kurşunun deri hücresi üzerindeki etkisini değerlendirdi. Çok az dozda kullanılan kurşunun bağışıklık sistemini aktifleştirdiği bilinen bir molekülün üretilmesine yol açtığı sonucuna ulaşıldı. Uzmanlar, bu farların kullanılmasının gözde enfeksiyon durumunda savunma mekanizmasını harekete geçirerek bakterilerin yayılmasını sınırlandırdığını ortaya çıkardı. Araştırma Analytical Chemistry dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24