Kleopatra makyajının göze yararı varmış...

T24 - Eski Mısır'da, 4 bin yıl önce yapılan göz makyajının tıbbi yararları da varmış. Fransız kimyagerler, eski Mısır’da gözleri ve bakışı güzelleştirmek için yapılan göz makyajında kullanılan farlarda çok az miktarda bulunan kurşun türünün tıbbi yararları olduğu sonucuna ulaştı.





Araştırmacılar, “Yunan ve Romalı doktorların da Antik Mısır’da kullanılan farların göz için yararlarından söz ettiklerini biliyoruz” diyor. Christian Amatore başkanlığındaki ekip, fardaki kurşunun deri hücresi üzerindeki etkisini değerlendirdi. Çok az dozda kullanılan kurşunun bağışıklık sistemini aktifleştirdiği bilinen bir molekülün üretilmesine yol açtığı sonucuna ulaşıldı. Uzmanlar, bu farların kullanılmasının gözde enfeksiyon durumunda savunma mekanizmasını harekete geçirerek bakterilerin yayılmasını sınırlandırdığını ortaya çıkardı. Araştırma Analytical Chemistry dergisinde yayımlandı.

