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Bilim / Teknoloji

Klavyeniz düşmanınız olmasın!

İsviçre güvenlik uzmanlarının yaptığı araştırma, bilgisayar klavyelerinin gizli bilgilerin çalınmasına yol açabileceğini ortaya çıkardı.

22 Ekim 2008 03:00

İsviçre güvenlik uzmanlarının yaptığı araştırma, bilgisayar klavyelerinin gizli bilgilerin çalınmasına yol açabileceğini ortaya çıkardı.

Klavyedeki tuşların yaydığı elektromanyetik dalgaları inceleyen uzmanlar bir bilgisayarda zayılanları başka bir bilgisayarda görüntülemeyi başardı.

Bankacılık işlemleri, iç yazışmalar ya da internet üzerinden alışveriş gibi işlemlerde şifre ve parolalar sık sık kullanılıyor.

Kriptografi uzmanlarının çok ilkel bir yöntem kullanarak ortaya çıkardığı bu durum bu tür şifrelerin güvenliğinin tehlikede olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar deney için 11 farklı model klavye ve anten kullandı.

Klavye tuşlarını kullanarak ekrana "Kimseye güvenme" yazıldı. Anten yardımıyla da, tuşların yaydığı elektromanyetik dalgalar tespit edildi. Böylece ilk bilgisayardaki yazı bir başka bilgisayarın ekranında görüntülendi.

Aynı deney başka bir odadaki bilgisayarla da tekrarlandı. 20 metre mesafeden bile sinyallerin tespit edilebildiği belirlendi. Yöntem laptop klavyelerinde de işe yaradı.

Araştırma, daha önce benzer bir yöntem üzerinde çalışan Cambridge Üniversitesi'nden Marcus Kuhn'un çalışmalarına dayanıyor.

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