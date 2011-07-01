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Sağlık

Klavye, klozetten 400 kat daha kirli

Daily Mail gazetesi dünyanın en iyi üniversitelerinde yapılan araştırmaları bir araya getirerek evlerdeki...

01 Temmuz 2011 03:00

T24 - Daily Mail gazetesi dünyanın en iyi üniversitelerinde yapılan araştırmaları bir araya getirerek evlerdeki görünmeyen bakteri ve mikroplara karşı bir rehber hazırladı.



İşte evdeki mikrop yuvaları

KLOZET: Arizona Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre klozetler aslında bir bilgisayar klavyesinden tam 400 kat daha az kir taşıyor.

YASTIK: Yastıklar tahmin edildiğinden çok daha fazla bakteri içeriyor. Barts and the London NHS Vakfı’ndan bilim adamları iki yıl boyunca kullanılan yastıkların  ağırlıklarının 3’te birinin ölü veya canlı maytlar, ölü deriler ve bakterilerden oluştuğunu açıkladı.

YORGAN: Worcester Üniversitesi bilim adamları inceledikleri yorganlarda yaklaşık 20 bin bakteri ve mayt buldu. Yorganların 6 ayda bir yıkanması gerekiyor.

KLAVYE: İngiltere’de 2008 yılında yapılan bir araştırmada incelenen 33 klavyeden 4’ünde e-coli bakterisi tespit edildi.

HALI: Halılar da yastıklar gibi pek çok mayt ve bakteri içerir. Elektrik süpürgeleri bunları yeterince iyi temizlemez. Arizona Üniversitesi’nde incelenen elektrik süpürgelerinde e-coli bakterisi tespit edildi. Uzmanlar süpürgelerin fırçalarının haftada bir kez sıcak su ve sabunla temizlenmesini öneriyor.

KÖPEK MAMA KABI: ABD’de yapılan bir araştırma köpeklerin mama kaplarının insanların diş fırçalarından bile daha temiz olduğunu ortaya koydu.

DİŞ FIRÇASI: Manchester Üniversitesi tarafından yapılan bir inceleme sonucunda diş fırçalarında 10 milyon bakteri tespit edildi. Uzmanlar fırçaların 3 ayda bir değişmesi gerektiğini söylüyor.

BULAŞIK SÜNGERİ: ABD Salgın Kontrol Merkezi süngerlerin 6 santimetrekaresinde yaklaşık 130 bin bakteri olduğunu açıkladı.

MUTFAK TEZGÂHI: Mutfak tezgâhları çöp kutusundan bile daha kirlidir. 6 santimetrekareye 500 mikrop


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