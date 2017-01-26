Klasikleşen şarkılarla Oldies But Goldies Babylon'da

Oldies But Goldies partisi, Murat Beşer ve Murat Abbas’ın seçtiği şarkılar, Engin Eraydın’ın görselleri eşliğinde 27 Ocak Cuma akşamı Babylon’da müzikseverleri bekliyor.
Pop’tan Rock’a, Disko’dan Funk’a, Rock’n Roll’dan Hip-Hop’a uzanan yelpazesiyle ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’tan Madonna’ya, Snap’ten Donna Summer’a birçok efsane müzisyenin şarkılarına yer veren parti, dinleyicileri zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Babylon konser biletleri biletix.com, Biletix satış gişeleri, Çağrı Merkezi ve Babylon Gişesi’nden satın alınabiliyor.