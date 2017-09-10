Klasik müzik korosu genç yetenekleri bekliyor

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası\'na (ÇDSO) bağlı Çoksesli Hazırlık, Çocuk ve Gençlik Korosu yeni seslerle güçlenecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ve Konser Salonu\'nda 30 Eylül\'de saat 11.00\'da yapılacak koro seçmelerine, 7- 25 yaş arasındakiler başvurabilecek. Koro için başvuracakların müzik ve enstrüman ilgisi ile sahne performansına göre değerlendirileceği seçmelerde, sayı sınırlaması olmaksızın başarılı bulunan adaylar koroya katılacak. Çok sesli müziğin daha geniş kesimlere ulaşması için gayret ettiklerini anlatan ÇDSO Koro Müdürü Eray İnal, başvuruların 29 Eylül\'e kadar devam edeceğini söyledi. Genç yeteneklerle daha da güçleneceklerini belirten İnal, şöyle dedi:

\"Çocuk Korosu\'nda yer alan arkadaşlarımız bir yandan eğitimlerini sürdürürken bir yandan da müzikal birikimlerini çoğaltıyorlar. İlgili herkesi koro seçmelerine katılmaya çağırıyoruz.\"



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