Klasik müzik Grammy'leri

Her yıl düzenlenen Grammy Müzik Ödülleri’nin klasik müzik dalında ödül kazananlarının listesi.



Grammy Ödül töreninde bir çok dalda ödül verilmekte ancak bunların bir kısmı yayımlanmaktadır. Doğan Hızlan da yazısında bu durma değinerek klasik müzik severlerin merakını gidermek için kazananları listeledi;



Klasik Albüm: "Weill: Rise and Fall of the City of Mahagonny," James Conlon, şef, Anthony Dean Griffey, Patti LuPone and Audra McDonald; Fred Vogler, prodüktör (Donnie Ray Albert, John Easterlin, Steven Humes, Mel Ulrich and Robert Worle; Los Angeles Opera Korosu, Los Angeles Opera Orkestrası) (EuroArts)



Surround Sound Album: "Mussorgsky: Pictures at an Exhibition; Night on Bald Mountain; Prelude to Khovanshchina," Michael Bishop, mühendis, Michael Bishop, Robert Woods, prodüktör (Paavo Jarvi ve Cincinnati Senfoni Orkestrası ası) (Telarc)



Opera Kaydı: "Weill: Rise and Fall of the City of Mahagonny," James Conlon, şef, Anthony Dean Griffey, Patti LuPone ve Audra McDonald; Fred Vogler, prodüktör (Donnie Ray Albert, John Easterlin, Steven Humes, Mel Ulrich and Robert Worle; Los Angeles Opera Orkestrası, Los Angeles Opera Korosu) (EuroArts)



Orkestra İcrası: "Shostakovich: Symphony No. 4," Bernard Haitink, şef (Chicago Senfoni Orkestrası) (CSO Resound)



Koro İcrası: "Symphony of Psalms," Sir Simon Rattle, şef Simon Halsey, koro şefi (Berlin Filarmoni Orkestra ve Korosu) "Stravinsky: Senfonileri" (EMI Classics)



Enstrümantal Solo ve Solistler İcrası: (Orkestra ile): "Schoenberg/Sibelius: Keman Konçertoları, "Esa-Pekka Salonen, şef, Hilary Hahn (İsveç Radyo Senfoni Orkestrası) (Deutsche Grammophon)



Enstrümantal Solo İcra: (Orkestrasız) "Piano Music of Salonen, Stucky, and Lutoslawski", Gloria Cheng (Telarc)



Oda Orkestrası İcrası: "Carter, Elliott: Yaylı Çalgılar Kuartetleri Nos. 1 and 5", Pacifica Quartet (Naxos)



Küçük Topluluk İcrası: "Spotless Rose: Hymns to the Virgin Mary", Charles Bruffy, şef, Phoenix Chorale (Chandos)



Klasik ses icrası: "Corigliano: Mr. Tambourine Man: Seven Poems of Bob Dylan", Hila Plitmann (Joann Falletta; Buffalo Filarmoni Orkestrası) (Naxos)



Klasik Çağdaş Beste: "Mr. Tambourine Man: Seven Poems of Bob Dylan", John Corigliano (JoAnn Falletta); track from: "Corigliano: Mr. Tambourine Man: Seven Poems of Bob Dylan" (Naxos)



Klasik Albüm: "Simple Gifts", The Kings Singers (Signum Records)