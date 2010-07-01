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Klasik arabasını 'külüstür' diye dışarıya attılar

Eurovision 2'ncisi Manga'nın solisti Ferman'ı tanımayan otoparkçı şarkıcının arabasını dışarıya attılar

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Eurovision 2'ncisi Manga'nın solisti Ferman'ı tanımayan otoparkçı şarkıcının 1979 model klasik arabasını 'külüstür' diye dışarıya attı

Eurovision'da ülkemize ikincilik kazandıran Manga grubunun solisti Ferman, Cihangir'de klasik otomobiliyle turlarken görüntülendi. Arkadaşlarının yanına uğrayan Ferman, bal rengi 1979 model Toyota marka arabasını otoparka bıraktı. Otopark görevlisinin 'Bu arabanın ne kapıları kapanıyor, ne de marşı basıyor. Dışarı attırdım' diyerek aracı sokak arasına park ettirdiği öğrenildi.
Otoparkçı daha sonra aracın sahibinin Manga'nın solisti Ferman olduğunu öğrenince aracı otoparka geri aldı. Klasik Toyota'nın arka koltuğunda bulunan şarap ve çocuk oyuncağı dikkat çekti. Aracını almaya giden şarkıcı, 'Bende eski model araba tutkusu var. Parçalarını bulabilirsem toplatacağım. Arabanın eski kokması beni çok heyecanlandırıyor. Eski araçları çok seviyorum' dedi.

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