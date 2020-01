-KKTC'ye 1 milyar 94 milyon TL destek sağlanacak LEFKOŞA (A.A) - 18.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Türkiye'nin KKTC'ye 2012 yılında 1 milyar 94 milyon TL destek sağlayacağını açıkladı. Başbakan YArdımcısı Atalay, Kıbrıslı liderlerin 22-24 Ocak'ta New York'da yapacakları Kıbrıs zirvesinin ''en azından yüksek düzeyli bir toplantıya yol açmasının olumlu bir sonuç olacağını'' söyledi. KKTC'de Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'na başvurusu alınan projelerin değerlendirme sonuçlarının sunum toplantısı Lefkoşa'da Golden Tulip Otel'de yapıldı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile birlikte Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, KKTC tarafından da Başbakan İrsen Küçük, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel ve çok sayıda üst düzey yetkili ve ekonomik kuruluş temsilcisi katıldı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC ekonomisinde 2011 yılında yüzde 5'lik bir büyüme sağlandığını, dünyanın bugünkü ekonomik atmosferinde bunun çok pozitif bir durum olduğunu vurgulayarak, ''Planlı, programlı ve gittikçe büyüyen bir KKTC ekonomisi var. Biz bunu çok değerli buluyoruz. KKTC her halükarda güçlü olacak. Biz bunun peşindeyiz'' dedi. Türk Hükümeti'nin 2011 yılında KKTC'ye 838 milyon TL destek sağladığını belirten Atalay, bu desteğin 2012 yılı için, önümüzdeki hafta imzalanacak protokolle 1 milyar 94 milyon TL olacağını açıkladı. -Kıbrıs müzakereleri- KKTC ekonomisinde pozitif göstergeler olduğunu, ekonomik programın kararlılıkla uygulandığını, gittikçe büyüyen bir ekonomisi olduğuna işaret eden Atalay, diğer yandan da Kıbrıs müzakere sürecinin devam ettiğini, 22-24 Ocak'da BM Genel Sekreteri'nin de katılımı ile liderlerin New York'da buluşacağını anımsatarak şöyle devam etti: ''Orda bir sonuca doğru gidilecek. Gördüğümüz kadarıyla ne Kuzey Kıbrıs Türk kesiminde ne Rum kesiminden sonuçla ilgili öyle çok fazla bir heyecan ve hareketlilik yok gibi. Ama biz Türkiye ve Kuzey Kıbrıs olarak burada hep pozitif baktık. Burada tekrar işaret etmek istiyoruz; Burada adil, iki taraflı eşit haklarda bir federal yapının oluşması bizim arzumuz. Biz bunu destekliyoruz. Ama orada iki tarafın da eşit şartlarda haklarının korunması esastır. New York toplantısının en azından yüksek düzeyli bir toplantıya yol açması olumlu bir sonuç olacaktır. Orada Türkiye ve Yunanistan'ın katılımı ile de belki sorunlar daha derinlemesine konuşulacaktır. Öyle bir sonuç getirirse biz bundan da memnuniyet duyarız. Ama bizim işimiz, benim kendimin; Kuzey Kıbrıs güçlü olsun, ekonomisi güçlü olsun özel sektörü güçlensin, kendi ayağının üzerinde dursun, sonuç ne olursa olsun o kadar fark etmiyor her halükarda elimiz güçlü olacak, Kuzey Kıbrıs güçlü olacak. Biz şu anda bunun peşindeyiz. Bu çalışmalarımızın hepsi de bununla ilgili.'' -Ekonomiye kaynak - KKTC'deki hibe programının yürütülmesini Çukurova Kalkınma Ajansı'na verildiğini ifade eden Atalay, projenin sürekliliği olan bir proje olduğunu, 3 proje ile toplam 10 milyon TL kaynağın ekonomiye gireceğini, eş sermaye ile de toplam 20 milyon TL'lik yatırımın KKTC'ye kazandırılacağını anlattı. Bu tür programlara başlamalarının nedeninin, özel sektörü daha fazla desteklemek olduğunu, ekonomin gelişimin buna bağlı olduğunu ifade eden Atalay, bu projenin istihdamı da artıracağını, orta ve küçük seviyedeki işletmecilere ciddi hareketlilik getireceğini kaydetti. Türkiye'nin 2011'de KKTC'ye 838 milyon TL destek sağladığını, 2012 yılı içinde, imzalanacak protokolle, 2011'den devredenlerle birlikte 1 milyar 94 milyon TL olacağını kaydeden Atalay, rakamlardan da görüldüğü gibi KKTC'ye da az kaynak aktarma amacında olmadıklarını, kaynağı değişik yöntemlerle daima artırdıklarını söyledi. Atalay, ''En büyük hassasiyetimiz Türkiye'den gelen kaynağın yatırım ağırlıklı ve etkin kullanılması'' dedi. Atalay, şöyle devam etti: ''Kısmi hibe programlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nden sağlanan mali desteklerin belirlenen hedefi gerçekleştirme noktasında en etkin yöntem olduğunu biz düşünüyoruz. Daha iyi projelerin, yatırımcının da elini taşın altına koymasını sağlayarak hayata geçirilmesi bu arayışların bir neticesidir. Yüzde 100 hibe olsa kıymeti iyi bilinmeyebilir. Onun için başvuranlar aldığı hibe kadar kendisi de katkı verecek, yani elini taşın altına koyacak.'' Atalay, faiz destekli programlarla da hedeflenenin bu olduğunu ifade ederek, faiz destekli tarımsal kredi programıyla 800 TL kaynakla piyasaya 33 milyon TL kredi verildiğini; esnafa, sanayiciye, turizme ve kobilere yaklaşık 150 milyon TL düşük faizli kredi sağlandığını, bunun devam ettiğini söyledi. KKTC turizmine desteğin süreceğini, charter seferlerinin yine destekleneceğini, 2012 bütçesine bu amaçla 27 milyon TL ödenek konulduğunu, yarım kalan turizm yatırımlarının 2017 yılına kadar tamamlanması ile yatak sayısının 30 bine ulaşacağını ifade eden Atalay, KKTC'de turizm hayatının verimli geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. 3 yıllık ekonomik programının 2013'ta biteceğini, 2017'ye kadar olacak yeni bir 3 yıllık ekonomik programı çalışmasının sürdüğünü ifade eden Atalay, ''Bizim en önemli amacımız, KKTC'de yatırımlar artsın, özel sektör güçlensin ve bizim desteklerimizin de büyük kısmı yatırıma gitsin'' dedi. -Başbakan Küçük- KKTC Başbakan İrsen Küçük de konuşmasında, Türk Hükümeti'nin KKTC'ye verdiği desteği her geçen yıl artırması nedeniyle ülke kalkınmasının ve ekonomisinin çok daha iyi noktaya gittiğini söyledi. Bu yardımları yapan Türk hükümetlerinin tek beklentisinin, birlik ve beraberlik içerisinde güncel sorunları çözerek çok daha güçlü bir KKTC yaratmak olduğuna işaret eden Başbakan Küçük, hükümet olarak Türkiye ile işbirliği halinde bunu yaptıklarını kaydetti. Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da, ajans olarak süreçte yer almaktan onur duyduklarını ifade ederek, sunulan projelerin titizlikle ve objektif olarak değerlendirildiğini söyledi. Toplantının ardından, toplantıya katılan tüm yetkililerin katılımıyla, KKTC'nin en büyük ihracat kapısı olan Mersin Gümrüğü'nde yaşanan sıkıntıların ele alınacağı toplantıya geçildi.