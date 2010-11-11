-KKTC'NİN KURULUŞUNUN 27. YILDÖNÜMÜ ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 27. yıldönümü nedeniyle, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı Anıtkabir'i ziyaret etti. Lakadamyalı ve beraberindeki heyet, aslanlı yolu geçerek tören alanında toplandı. Atatürk'ün mozolesine çelenk konulmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Lakadamyalı, özel deftere şunları yazdı: "KKTC'nin 27. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururu ve coşkusuyla yüksek huzurunuzdayız. Türk ulusunun ulu önderliğinizde kahramanca yürüttüğü dünya tarihinde eşine az rastlanan özgürlük mücadelesinden ilham alan Kıbrıs Türk halkı, yıllarca tüm zulüm ve haksızlıklara azimle direnmiş ve 15 Kasım 1983'te KKTC'yi kurarak varoluş mücadelesini taçlandırmıştır. Kıbrıs Türk halkı bugün kurmuş olduğu devlet çatısı altında güven ve refah içinde yaşamını sürdürmektedir. Bize bu ortamı sağlayan anavatan Türkiye Cumhuriyeti halkı, hükümetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir kez daha huzurunuzda şükranlarımızı sunar, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarız. KKTC'yi her alanda daha da güçlendirerek gelecek nesillere daha müreffeh bir ülke bırakmak için ilke ve devrimleriniz ışığında çalışmalarımıza daha da kararlılıkla devam etmekteyiz." Ziyarette KKTC'li Harp Okulu öğrencileri de hazır bulundu.