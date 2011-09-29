-''KKTC'nin hakkını kabul ettiler'' LEFKOŞA (A.A) - 29.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın New York'ta, ''Anlaşma olmasa da Türklere doğalgaz ve petrol gelirinden verileceğini'' açıklayarak, Türklerin bu hakkını kabul ettiğini söyledi. Eroğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetimini kabulünde yaptığı açıklamada, Petrol ve doğalgaz arama sondajı başlamadan, olayın ertelenmesini önerdiklerini, Hristofyas'ın öneriyi kabul etmemesi nedeniyle sondajın başladığını ifade etti. Piri Reis gemisinin halen sondaj yapılan sözde ''12. parselin'' yanında KKTC adına araştırma yaptığını vurgulan Eroğlu, Türk tarafının hakkına sahip çıkmada kararlı olduğunu, gerekmesi halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın açıkladığı gibi, para yaratılarak kazı araç gerecinin temin edilebileceğini vurguladı. Eroğlu, ''Herhangi bir çatışma ortamı yaratmak amacıyla değil, bölgede varolan haklarımızı ortaya koyarak sahip çıktığımızı gösteriyoruz'' dedi. Eroğlu, Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya yönelik görüşmeleri iyi niyetle sürdürdüklerini anlatarak, isteklerinin, bulunacak çözümün AB'nin birincil hukuku olarak kabul edilmesi olduğunu söyledi. Hristofyas'ın buna karşı çıktığını, ancak bulunacak çözümün yaşayabilmesi için bunun gerekli olduğunda ısrar ettiklerine işaret eden Eroğlu, yarınki liderler görüşmede iç güvenlik konusunu ele alacaklarını, iyi niyetle yaklaşılması halinde çözülmemesi için bir neden bulunmadığını kaydetti.