KKTC'nin esas sunumları perşembe günü yapılacak

T24- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, geçen hafta başlayan Kıbrıs müzakerelerinde Rum liderle herhangi bir mutabakatları olmadığını, esas sunumların Perşembe günü yapılacağını söyledi.



TAK'ın haberine göre, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bugün bir kabulü sırasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusunda devam eden müzakere sürecine değinerek, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için müzakere edeceğini yineledi. Eroğlu, "Müzakere masasında Kıbrıs Türk halkının haklarını Rum'a teslim etme düşüncesinde olmadığımın, olamayacağımın bilinmesi lazım" dedi. Son görüşmesinde birtakım ayak oyunları yapılmaya çalışıldığını ancak BM Genel Sekreteri ya da buradaki temsilcisinin açıklamalarının kendisini bağlamadığını kaydeden Eroğlu, kendisini, müzakere masasında izleyeceği strateji ve politikayı açık bir şekilde ortaya koyduğu BM Genel Sekreteri'ne yazdığı mektubun bağladığını belirtti.





Eroğlu, müzakere masasında mutabakata varılmayan konuların açıklanmasının da kendisini bağlamadığına işaret ederek, "Biz şu konuda anlaştık dediğimiz zaman, genel sekreterin temsilcisi açıklama yapabilir. Şu anda herhangi bir mutabakatımız yoktur" dedi. Geçen hafta başlanan müzakerelerde esas sunumları Perşembe günü yapmayı planladığını kaydeden Eroğlu, bu sunumu gerçekleştirmeden önce hem siyasi partilere, hem de hükümete bilgi vereceğini belirtti.