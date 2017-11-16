KKTC'nin 34'üncü kuruluş yıldönümü resepsiyonla kutlandı

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin 34\'üncü kuruluş yıl dönümü KKTC İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen gece ile kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, KKTC\'nin 34\'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle \'Cumhuriyet\' resepsiyonu düzenledi. Beşiktaş\'ta bulunan bir otelde düzenlenen resepsiyona İstanbul Valisi Vasip Şahin, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, 1\'inci ordu komutanı Musa Avsever, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Kıbrıs barış harekatı gazileri ile konuklar katıldı.

VALİ ŞAHİN: BİZ KIBRIS\'I BİR VATAN OLARAK GÖRDÜK, SEVDİK

Programda bir konuşma yapan Vali Şahin, \"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin 34. kuruluş yıl dönümü. İnşallah, nice yıllar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız olarak ayakta ve geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecek. Biz Kıbrıs\'ı bir vatan olarak gördük. Bir vatan olarak sevdik. Bizim Kıbrıs\'la ilgili başka bir ölçütümüz yok. Bulunduğu stratejik konum, sahip olup olmadığı henüz bilinmeyen maddi manevi varlıklar bizim için ölçü değil. Kıbrıs\'ta bizim kardeşlerimiz yaşıyor. Onun için biz Kıbrıs\'ta her zaman varız ve onların yanındayız. Kıbrıs bu anlamıyla sahipsiz değil. Koskoca bir millet, koskoca bir devlet Kıbrıs\'ın yanında ve arkasındadır\" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şahin ile Başkonsolos Yönlüer, KKTC\'nin kuruluşunun 34\'üncü yılı için doğum günü pastasını kesti. Daha sonra Kıbrıs\'lı tasarımcı Abdullah Öztoprak\'ın hazırladığı \'Varım, Varlığım\' adlı gösteri sahnelendi.

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