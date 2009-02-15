KKTC'li gençlerden Türkiye'ye 'işgalci' suçlaması

KKTC’deki polis alımlarına Türkiye’nin müdahale ettiğini iddia eden bir grup, Lefkoşa’daki Türk Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi



KKTC’de bir hafta önce polis teşkilatına 100 kişinin alınmasında kayırmacılık yapıldığı iddia edilerek, Türkiye’ye işgalci suçlaması yöneltildi.



Milliyet gazetesinin haberine göre, polis teşkilatına yeni polis alınmasıyla ilgili tartışma, yapılan sınavda başarılı olduklarını ileri süren bazı adayların 100 kişilik kazananlar listesine girmemesi üzerine patlak verdi. Sınavda kayırmacılık yapıldığını savunan ve sınavı kazandıklarını iddia eden 20 kişilik bir grup, önceki gün Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde toplanarak elçiliğin polis alımlarına “müdahalede bulunduğunu” ileri sürdü. Grup, polis alımlarını protesto ederken, Türkiye’ye ağır bir dille hücumda bulundu.



Türkiye’yi, “Kuzey Kıbrıs’ı işgal etmekle” suçlayan Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) yandaşları, “Emperyalizme, Faşizme ve İşgallere Karşı Direniş” yazılı pankartla Türkiye elçiliğine geldi. Grup, elçiliğin polis alımlarına karıştığını iddia ederek, elçilik kapısına seramikten yapılmış “kanlı el” maketi bıraktı.



Grup adına konuşan BKP’li Abdullah Korkmazhan, polis alımlarında Türkiye elçiliğinin istediği kişilerin işe alındığını ileri sürdü. Korkmazhan, “Kuzey Kıbrıs Türkiye’nin işgali altında olduğu müddetçe, Türkiye Kuzey Kıbrıs’taki her türlü olaydan sorumludur. Bilhassa da Kuzey Kıbrıs’taki halkın güvenliğinden. İşgal durumu sürdükçe Türkiye şunu iyice bilimelidir ki, Kuzey Kıbrıs’taki vatandaşlarımızın burnu dahi kanasa Türkiye sorumludur” dedi.



Çıkan tartışmalar üzerine KKTC Yüksek İdare Mahkemesi, 100 kişilik listeden 38 kişinin işlemlerini durdurdu. Emniyet Müdürü Günay Özan’la görüşen Başbakan Ferdi Sabit Soyer de, “Özan’ın açıklamalarından tatmin olmadığı” gerekçesiyle, 100 kişinin maaşlarını dondurduğunu açıkladı.

