-KKTC'DEN RUM ASKERİ YIĞINAĞINA TEPKİ LEFKOŞA (A.A) - 22.04.2011 - KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) sınırlarda askeri yığınak ve savaş hazırlığı yaptığına dair açıklama ve haberlerin hayret ve kaygıyla karşılandığını bildirdi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ertuğ, yaptığı yazılı açıklamada, RMMO Komutanı Yunanlı Korgeneral Petros Çalikidis'in 'Milli Muhafız Ordusu'nun gücünün sürekli artırıldığına ve savaşa dayanabilmesi için yeterli dokunun oluşturulmakta olduğuna'' dair sözleri ile Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın ''en çağdaş tankları aldıkları ve ihtiyaç olması halinde bunları Ankara'ya karşı kullanacakları'' yönündeki beyanlarının ''ibret verici'' olduğunu ifade etti. ''Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulmaya yönelik müzakerelerin devam ettiği ve kritik bir aşamaya ulaştığı bir dönemde, 'işgal' edebiyatı yapmak ve 'caydırıcılık' kisvesi altında sıcak çatışma ihtimalini gündeme getirmenin hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz'' diyen Ertuğ, bu tür açıklamaların, Kıbrıs Rum halkını olası bir uzlaşıya hazırlamak yerine savaş psikolojisine sokmaktan ve görüşmelerin atmosferini bozmaktan başka bir işe yaramayacağını kaydetti. Ertuğ, sergilenen bu tavrın BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonuna ilişkin son raporunda, ''halklarına doğru ve yapıcı mesajlar vermeleri'' konusunda liderlere yaptığı çağrıya da ters düştüğüne işaret etti. Sözcü Ertuğ, açıklamasında şunları kaydetti: ''Kıbrıs Türk tarafı olarak sürecin, geride bıraktığımız mart ayı sonuna kadar bizi önümüzü görecek bir noktaya getirmesi gerektiğini sürekli vurgulamış ve bu konuda her türlü çabayı göstermiştik. Ancak karşımızda sürekli ayak sürüyen ve bırakın bazı yakınlaşmalar kaydedildiğini kabul etmek, bu gerçeğin doğrulanmasını dahi hazmedemeyip bunu yalanlama yönüne giden bir Rum tarafı bulduk. Sırf seçim mülahazalarıyla açıklanamayacak kadar menfi olan bu tutum, ancak Rum liderliğinin anlaşma konusundaki irade eksikliğiyle izah edilebilir. Bu gelişmeler karşısında Kıbrıs Türk tarafı olarak soğukkanlılığımızı koruyacak ve masadaki yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz.''