-KKTC'DEN KIBRIS RUM KESİMİNE ELEKTİK SATIŞI LEFKOŞA (A.A) - 15.07.2011 - Kıbrıs Rum kesiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) elektrik satın alması konusunda prensipte mutabakata varıldı ancak görüşmeyi yapan Rum teknik heyetin siyasilerden yetki beklemesi nedeniyle anlaşmaya imza atılamadı. Kıbrıs Rum kesiminde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde tutulmakta olan 98 konteyner dolusu barut, 11 Temmuz Pazartesi günü patlayarak, üssü ve hemen yakınında bulunan Rum tarafının ana elektriğini sağlayan Vasiliko'daki elektrik santralini tahrip etmişti. Büyük oranda elektrik açığı yaşayan Kıbrıs Rum kesiminin, KKTC'den elektrik satın alması için bugün gün boyu devam eden yoğun görüşmeler yapıldı. Bu konuda prensipte uzlaşmaya varılmasına karşın anlaşma imzalanamadı. Akşam saatlerinde basına açıklama yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Müdür Yardımcısı Gürcan Erdoğan, iki elektrik kurumu yetkilileri arasında gün boyu devam eden görüşmelerde kriterlerin ortaya konup imza aşamasına kadar gelindiğini ancak Rum heyetin telefon trafiği sonrası Rum tarafına geri çağrılmasıyla anlaşmanın imzalanamadığını söyledi. Erdoğan, ''İmza aşamasına kadar geldik ancak Rum teknik heyet yetki almayı bekliyor, bu nedenle bugün anlaşmaya imza atılamadı. Yarın gelişme olursa basına bilgi verilecek'' dedi. Erdoğan, Rum tarafına elektrik vermeye hazır olduklarını vurguladı. Kıb-Tek olarak gerekli kriterleri, şartları ve fiyatı ortaya koyduklarını ancak bu konularda teknik bilgi veremeyeceklerini ifade eden Erdoğan, Rum heyetin Rum tarafında yapacağı temasların ardından kendilerine cevap vereceklerini kaydetti. İki tarafın Ticaret Odaları arasında başlayan ancak daha sonra iki tarafın elektrik kurumları ve heyetleri arasında süren görüşmelerde belli bir noktaya gelindiğini ancak basına bugünlük bu kadar bilgi verebileceklerini belirten Erdoğan, anlaşmanın duruma göre yarın imzalanabileceğini de söyledi. Kıb-Tek Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik de konuyla ilgili daha detaylı bilginin, anlaşmanın durumuna göre verileceğini, fiyat konusunda bir bilgi veremeyeceklerini söyledi. -90 VE 110 MV- Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, prensip anlaşması uyarınca KKTC Kıbrıs Rum kesimine, elektriğe talebin yoğun olduğu saatlerde 90, düşük olduğu saatlerde 110 megavat elektrik enerjisi satacak. Görüşmelerde, Sopaz bölgesindeki Rum Elektrik İdaresinin (AİK) istasyonu kanalıyla Rum tarafına elektrik verilebileceği belirlenirken, elektriğin satış fiyatı ve ödemenin hangi kanalla yapılacağı konuları da ele alındı. Tüm bu konularda teknik heyetler arasında prensipte uzlaşmaya varılmasına karşın, detaylar açıklanmadı.